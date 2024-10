Nguyên Thê Son, l’homme qui transforme des espaces publics à Hanoï par l’art

Né et travaillant à Hanoï, Nguyên Thê Son est artiste visuel, photographe, curateur d’art indépendant et enseignant à la Faculté des sciences interdisciplinaires de l’Université nationale de Hanoï. Il impressionne par son énergie, son enthousiasme et sa créativité. Désireux d’embellir Hanoï à travers des projets artistiques, il s’engage dans des initiatives "toujours difficiles" qui nécessitent des efforts considérables.

Ces dernières années, Nguyên Thê Son a été le curateur de nombreux projets créatifs à Hanoï. Afin de pouvoir les mener à bien, l’artiste et ses collaborateurs ont dû réaliser des études approfondies pour mieux comprendre les facteurs historiques, culturels, sociaux et économiques des lieux en question.

Source d’inspiration

"C’est à partir de là que je conçois un plan général pour les œuvres artistiques. Ensuite, je dois mobiliser les artistes. Chacun ayant sa propre personnalité, l’harmonisation est un défi pour le succès du projet".

Le projet d’art public de Phúc Tân est un exemple emblématique. En 2020, il a transformé cette petite rue longeant le fleuve Rouge encombrée de déchets en un espace artistique décoré par 16 artistes vietnamiens et étrangers. Outre les études sur le lieu, Nguyên Thê Son a multiplié les échanges avec les habitants pour sonder leurs aspirations. Les valeurs culturelles de Hanoï ont été une source d’inspiration majeure pour les artistes.

Les visiteurs peuvent admirer des images représentatives de la capitale millénaire comme le dragon, le pont Long Biên ou les marchands ambulants dans l’espace artistique de Phúc Tân.

Par ailleurs, les questions environnementales ont été bien traitées grâce à l’utilisation de matériaux recyclés dans les œuvres. "Le quartier de Phúc Tân était confronté à des problèmes environnementaux. Les déchets y étaient omniprésents. Nous avons décidé de les recycler. Les habitants nous ont aidés à collecter des bouteilles en plastique, des cages à volailles, des morceaux de verre… afin de les transformer en matière première pour les œuvres. Le projet vise aussi à sensibiliser les habitants à la protection de leur environnement de vie".

Aujourd’hui, la rue Phúc Tân est devenue une destination touristique prisée de la capitale.

Respect des valeurs traditionnelles

L’exploitation des valeurs traditionnelles est au cœur des projets d’art contemporain dont Nguyên Thê Son est le curateur. "C’est une orientation que je poursuis depuis longtemps". Cette approche se retrouve dans la série d’expositions "De la tradition à la tradition", organisées dans les maisons communes du Vieux quartier de Hanoï.

Le dialogue entre les œuvres et l’espace des sites historiques, marqués par le temps, est au centre de ces projets. Les jeunes artistes utilisent souvent des matériaux traditionnels vietnamiens tels que la laque, la soie, la broderie ou le papier dó (papier de rhamnoneuron).

"Je souhaite transmettre à mes étudiants mon expérience personnelle dans la création d’œuvres contemporaines inspirées des valeurs culturelles traditionnelles. Il est important de noter que cette méthode est également répandue dans plusieurs pays, dont la Chine, la République de Corée et en Europe".

On retrouve cette même orientation dans les fresques qui ornent les travées du pont ferroviaire de la rue Phùng Hung ou sur le pont piétonnier artistique de la rue Trân Nhât Duât. Que ce soit par les images ou les matériaux utilisés, ces projets témoignent du respect de l’artiste et de ses collaborateurs pour les valeurs culturelles traditionnelles.

Circuits touristiques piétons

Nguyên Thê Son accorde une grande importance à la pérennité de ses projets artistiques. En plus d’organiser des expositions dans les espaces créatifs et de restaurer régulièrement les œuvres, il aspire à connecter ces différents lieux pour créer des circuits touristiques piétons. Il propose ainsi un itinéraire reliant les fresques de la rue Phùng Hung, les maisons communes du Vieux quartier et le pont piétonnier de Trân Nhât Duât pour atteindre la rue Phúc Tân. "Ces destinations peuvent attirer davantage de visiteurs, vietnamiens comme étrangers, contribuant à renforcer l’industrie culturelle de la capitale".

À noter que Hanoï a été la première localité du pays à adopter une résolution sur le développement de l’industrie culturelle, visant à augmenter la qualité et la quantité des produits et services culturels pour en faire un secteur économique majeur.

