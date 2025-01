Les étrangers fascinés par le Têt traditionnel du Vietnam

Le Têt traditionnel du Vietnam, célébration marquant le Nouvel An lunaire, fascine non seulement les Vietnamiens, mais aussi un grand nombre d’étrangers, qu’ils soient touristes, expatriés ou étudiants. Cette fête, riche en coutumes et traditions, émerveille tous ceux qui ont la chance de la vivre.

>> Quatre plantes typiques du Têt vietnamien

>> Le charme du Têt vietnamien dans les yeux des ambassadeurs étrangers

Photo : VNA/CVN

Des étrangers séduits par la magie du Têt

Didier B. Boissonnet, un citoyen français, en est à sa deuxième expérience du Têt au Vietnam. Enchanté par les paysages, la gastronomie et la chaleur humaine, il a choisi de vivre à Nha Trang (province de Khanh Hoà), une ville qu'il considère désormais comme sa seconde patrie. Cette année, il prévoit de voyager dans le Centre du Vietnam pour découvrir des festivités locales telles que les courses de bateaux, les jeux traditionnels à Hôi An et les rituels de Huê. Didier admire particulièrement la méticulosité des Vietnamiens dans la préparation du Têt, entre décorations, plats traditionnels et activités festives, qu’il associe à une période d’authenticité et d’harmonie.

Chinoros Benjachavakul, un cadre thaïlandais résidant au Vietnam depuis 20 ans, partage un avis similaire. Bien qu’il retourne en Thaïlande cette année pour être auprès de sa mère, il évoque avec émotion la beauté du Têt vietnamien, marqué par les moments de partage, les visites aux pagodes et les promenades parmi les fleurs colorées de la rue Nguyên Huê.

Pour Khov MengLay, un étudiant cambodgien, le Têt est une opportunité exceptionnelle pour explorer l’hospitalité vietnamienne. Il est particulièrement séduit par les rues décorées et l’ambiance paisible qui règne dans le pays. Il établit des parallèles avec les traditions de son propre pays, en soulignant l’importance des étrennes ("lì xì"), offertes aussi bien aux enfants qu’aux adultes.

Yaovapha, une étudiante lao, célèbre son premier Têt à Hô Chi Minh-Ville. Elle est impressionnée par l’atmosphère chaleureuse de la fête et apprécie les coutumes uniques, comme le partage de plats typiques et les vœux de bonne année, qui témoignent de la richesse culturelle du Vietnam.

Promotion du Têt

Le secteur touristique vietnamien joue un rôle clé dans la mise en valeur du Têt auprès des visiteurs étrangers. Des agences comme Vietluxtour et des groupes tels que Sun Group proposent des expériences culturelles immersives : préparation de plats traditionnels (banh chung, banh tet), spectacles artistiques, marchés locaux et festivités régionales.

À Phu Quôc, par exemple, les visiteurs peuvent profiter de feux d’artifice, de spectacles musicaux de renommée mondiale et d’activités en plein air. À Dà Nang, les festivités incluent un festival de tulipes à Sun World Bà Nà Hills et des ateliers interactifs qui permettent de mieux comprendre les traditions vietnamiennes.

Un attrait croissant auprès des visiteurs

Le Têt attire des touristes de nombreux pays, notamment de la République de Corée, de Chine, de Taïwan (Chine) et même d’Europe. Grâce aux nouvelles politiques de visa favorisant les courts séjours, le Vietnam devrait séduire davantage de visiteurs issus de marchés émergents, tels que la Pologne, la Suisse et la République tchèque.

La période du Têt coïncide également avec une saison idéale pour visiter le sud du Vietnam, où le climat est particulièrement agréable. Les efforts conjoints des autorités locales, des entreprises touristiques et des communautés locales visent à transformer le Têt en une célébration inoubliable pour les visiteurs du monde entier.

Le Têt vietnamien est bien plus qu'une fête : c’est une immersion profonde dans la culture vietnamienne, un moment de partage et de découverte. Entre paysages magnifiques, traditions ancestrales et gastronomie raffinée, cette période laisse une empreinte durable dans le cœur de ceux qui ont la chance d’y participer.

VNA/CVN