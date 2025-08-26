Les communistes canadiens saluent le développement du Vietnam

Les communistes canadiens ont salué la contribution du Vietnam à la promotion de la paix mondiale ainsi qu’à la construction de son propre modèle de développement, notamment sur le plan économique.

Ils ont exprimé leurs appréciations en marge d'une cérémonie marquant le 55e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Canada (marxiste-léniniste) (PCC-ML), qui a réuni environ 80 membres clés venus de tout le pays. L'ambassadeur du Vietnam, Pham Vinh Quang, a conduit une délégation de l’ambassade pour assister à l’événement en tant qu’invité d’honneur.

Les communistes canadiens ont souligné que les relations entre le Vietnam et le Canada, qui se sont consolidées au cours de plus de cinq décennies de relations diplomatiques, constituent une base solide pour les peuples des deux pays et, en particulier, pour les communistes partageant les mêmes idéaux, afin de renforcer la compréhension mutuelle.

Peggy Morton, membre du PCC-ML, a salué le Vietnam comme un modèle exemplaire pour de nombreuses nations, mettant en avant la détermination du pays, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, à préserver son indépendance et son autodétermination malgré les incertitudes mondiales.

Philip Fernandez, autre membre du PCC-ML et porte-parole de la Société d’amitié Canada - Vietnam, a qualifié la prochaine célébration du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam d’événement très attendu. Il a souligné l’influence croissante du Vietnam sur la scène internationale, son rôle actif en tant que double membre du Conseil de sécurité de l’ONU, ainsi que ses contributions constructives au sein de l’ASEAN, notamment son soutien aux pays de la région durant la pandémie de COVID-19.

Les membres du PCC-ML ont affirmé que les réalisations du Vietnam au cours des 80 dernières années constituent un modèle de progrès, réitérant leur volonté de continuer à porter haut le drapeau du communisme dans la lutte pour un monde juste, libéré de l’oppression, de l’exploitation, de la pauvreté, de la maladie et de la guerre.

