Un cœur qui bat pour Truong Sa

Photo : NVCC/CVN

La chanteuse Khanh Hoa, du Théâtre de chant, de danse et de musique de Thang Long (Hanoï), a récemment présenté son clip musical Truong Sa bên bo trong nhau (Truong Sa, rivages en nous). Cette œuvre est perçue comme un hymne en hommage aux soldats de la Marine vietnamienne. La chanteuse y a investi tout son talent et ses émotions.

"Truong Sa est une région maritime et insulaire sacrée de notre pays. Elle mérite d’être mise en valeur à travers des œuvres artistiques d’envergure", a souligné Mme Khanh Hoa. Elle a souvent exprimé son regret face au manque de qualité de certaines œuvres dédiées à Truong Sa, qui, selon elle, nécessiteraient des investissements plus sérieux.

Ce sentiment l’a poussée à réaliser ce clip, dans le but de rendre hommage aux générations de soldats ayant sacrifié leur jeunesse pour défendre la souveraineté de Truong Sa. "Ce projet a immédiatement reçu le soutien de nombreuses personnes et organisations, en particulier celui de l’Armée populaire du Vietnam et de la Marine", a-t-elle déclaré.

Souveraineté maritime et insulaire

Photo : NVCC/CVN

En 2009, la chanteuse Khanh Hoa s’est rendue pour la première fois à Truong Sa. Depuis, elle a eu l’opportunité d’y retourner à sept reprises. En 2012, elle a réalisé son premier clip, Gân lam Truong Sa (Très proche de Truong Sa), qui a rencontré un grand succès.

Dix ans plus tard, l’artiste a réalisé l’ambition de produire un second clip. Cette œuvre reflète les émotions accumulées au fil de ses visites à Truong Sa. "Les images et les histoires de ces îles sont gravées à jamais dans mon cœur. Je veux créer un clip musical qui retranscrive ces souvenirs. Ce sera un cadeau destiné aux cadres et soldats de la Marine vietnamienne, les aidant à surmonter leurs difficultés et les encourageant à accomplir leur mission de protection du pays. L’œuvre est également un remerciement sincère aux familles des soldats, qui leur apportent un soutien indéfectible", a confié Khanh Hoa. Elle a ajouté que ce produit "manifeste également un profond désir de paix et réaffirme la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam".

Pour garantir la qualité du projet, la chanteuse a collaboré avec le musicien Lê Tâm pour l’écriture du scénario, la journaliste Dang Huong pour la sélection des chansons, le réalisateur Phu Trân pour le tournage, et le Département politique de la Marine pour la production. "Réaliser un clip à Truong Sa nécessite de respecter plusieurs étapes précises. Une planification détaillée est absolument indispensable, et toute erreur doit être évitée", a-t-elle souligné.

Elle a également exprimé sa gratitude envers la Marine vietnamienne et ses unités pour leur soutien précieux en matière de personnel et de logistique. "Grâce à cette aide, nous avons pu capturer des scènes inédites et exceptionnelles", a-t-elle conclu.

Histoires d’amour des soldats

Photo : NVCC/CVN

Truong Sa, rivages en nous est considéré comme un roman musical racontant les histoires d’amour des soldats de la Marine vietnamienne. À noter que plusieurs scènes du clip sont inspirées de récits réels.

Lors de ses visites à Truong Sa, la chanteuse Khanh Hoa a écouté de nombreuses histoires empreintes de sacrifices, tant de la part des soldats que de leurs familles. Touchée par ces récits, elle a décidé de les intégrer dans son œuvre, apportant une dimension profondément émouvante à son film.

Reconnue pour son dynamisme, elle explore divers genres musicaux. Cependant, ce sont ses chansons sur le thème maritime qui ont fait sa renommée, lui valant le surnom de "chanteuse de Truong Sa".

"Je crois que j’ai un lien étroit avec Truong Sa. Même mon nom est symboliquement lié à cet archipel, qui relève de la province de Khánh Hòa", fait-elle remarquer. Elle se remémore avec émotion sa première arrivée à Truong Sa : "Malgré le mal de mer, dès mes premiers pas sur la terre ferme, j’ai été immédiatement portée par une énergie spéciale qui m’a donné la force de chanter pour les soldats".

Interrogée sur sa capacité à mobiliser des ressources pour produire un clip d’une telle qualité, elle a répondu avec simplicité : "Truong Sa est le plus grand amour de ma vie. C’est cette passion qui a attiré tant de soutiens efficaces. Je me sens immensément riche… de sentiments". "En musique comme dans la vie, donner, c’est recevoir", a conclu la chanteuse avec philosophie.

Vân Anh/CVN