Un éminent scientifique vietnamien élu membre de l'Académie mondiale des sciences

Photo : VNA/CVN

Dans sa lettre envoyée au Professeur Nguyên Thê Hoàng, le Professeur et Docteur Quarraisha Abdool Karim, président de la TWAS, a affirmé son honneur d’annoncer l’élection du scientifique vietnamien en tant qu'académicien de la TWAS pour les progrès scientifiques dans les pays en développement. Cette nomination prendra effet le 1er janvier 2025.

Le président de la TWAS a adressé au Professeur Nguyên Thê Hoàng ses plus chaleureuses félicitations et a souligné ses contributions notables dans le développement scientifique au sein des pays en développement.

Cette fois, la TWAS a élu 74 nouveaux académiciens, un nombre sans précédent dans son histoire. Parmi eux, le Brésil et la Chine comptent le plus de nouveaux académiciens (10 chacun), suivis par l'Inde (9), la Malaisie (7 ), l'Afrique du Sud (4), le Bangladesh, le Maroc et le Pakistan (3 chacun), le Vietnam, Cuba, l’Égypte, les États-Unis (2 chacun)…

L'élection des nouveaux membres sera effective à compter du 1er janvier 2025, portant le nombre total de membres de la TWAS à 1.444.

Nguyên Thê Hoàng, né en 1965 dans le district de Ky Anh, province de Hà Tinh, au Centre.

Sur son site, la TWAS apprécie les recherches exceptionnelles de Nguyên Thê Hoàng sur la préfabrication de lambeaux microvasculaires pour la chirurgie reconstructive. Il a reçu le prix Johann Nepomuk von Nussbaum de l'Association allemande de chirurgie plastique en 1999. Il a joué un rôle crucial dans la première transplantation des deux bras au monde en 2008. Pour ce travail, il a reçu la médaille Karl Max von Bauernfeind de l'Université technique de Munich en 2008 et le prix allemand APKO de l'Association allemande de chirurgie plastique et reconstructive en 2009. En 2012, il a reçu le prix de recherche Friedrich Wilhelm Bessel de la Fondation Alexander von Humboldt en reconnaissance de ses réalisations exceptionnelles en recherche. En 2020, il a réalisé la première transplantation de main à partir d'un donneur vivant en utilisant un reste de main issu d'une amputation irrécupérable du bras.

La TWAS - The World Academy of Sciences a été fondée en 1983. Aujourd'hui, la TWAS compte plus de 1.400 membres élus, parmi lesquels certains des scientifiques et ingénieurs les plus éminents au monde, représentant 112 pays ; 13 d'entre eux sont lauréats du prix Nobel. Environ 84% viennent de pays en développement, les autres sont des scientifiques du monde développé dont les travaux ont eu un impact significatif dans le Sud.

VNA/CVN