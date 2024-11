Tech : une jeune femme surmonte les défis et brise les stéréotypes

Nguyên Bao Dung, étudiante en informatique à l’Université nationale de Hanoï, a récemment remporté le Prix de l’étudiante en sciences et technologies du Vietnam 2024.

Photo : CTV/CVN

L’histoire de Nguyên Bao Dung est bien plus qu’un exemple de détermination. Elle est une source d’inspiration pour les générations futures de jeunes femmes qui, elles aussi, aspirent à réaliser leurs rêves dans le domaine des STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques).

Dès ses premières années de collège, Nguyên Bao Dung a développé un amour pour les mathématiques et la science, soutenue par sa famille. En choisissant de rejoindre la classe spécialisée en mathématiques du Lycée d’élite des sciences naturelles, elle a relevé un défi de taille, quittant sa province natale de Nghê An (Centre) pour s’installer à Hanoï, à 350 km de là, afin de poursuivre son rêve d’exceller dans un domaine souvent perçu comme intimidant pour les femmes.

C’est là qu’elle a découvert l’informatique, ce qui a éveillé en elle l’aspiration à poursuivre des études en science informatique. "Bien que je sache que ce domaine n’était pas facile, surtout pour les femmes, je suis restée déterminée à surmonter les préjugés et à suivre ma passion".

Après avoir obtenu son baccalauréat, la jeune fille a été admise directement dans le domaine des sciences informatiques à la Faculté des technologies de l’information de l’Université de technologies, relevant de l’Université nationale de Hanoï. Étant dans le domaine qu’elle aime, Bao Dung est encore plus désireuse d’approfondir ses connaissances. C’est pourquoi elle a commencé à participer à des recherches scientifiques très tôt.

Premiers succès en recherche

Dès sa première année à l’université, Bao Dung s’est engagée dans la recherche au sein du laboratoire d’interaction homme-machine. Grâce à ses connaissances autodidactes en intelligence artificielle, elle a rapidement orienté ses travaux et, en seulement six mois, a publié son premier article à la conférence scientifique internationale KSE 2023. Ces premiers pas ont marqué le début d’une série de succès, dont le premier prix à la Conférence de recherche scientifique étudiante au niveau facultaire et le deuxième prix à l’échelle universitaire, le tout en un an seulement.

Entre autres travaux de recherche, Bao Dung est particulièrement fière de son projet portant sur la vulnérabilité des données dans les modèles d’apprentissage automatique en intelligence artificielle. Guidée par son professeur, elle a remporté avec ce projet le premier prix au sein de sa faculté. Bao Dung était la seule étudiante de deuxième année à décrocher ce prix, et elle a réalisé sa recherche de manière indépendante, à la différence des autres projets qui ont été menés en groupe.

Dépasser les préjugés et croire en soi

Dans ses études et ses travaux de recherche, Bao Dung estime que la gestion du temps est la compétence la plus cruciale. Elle s’efforce constamment d’optimiser son emploi du temps et de prendre les devants pour acquérir des connaissances. C’est ainsi que Bao Dung se classe régulièrement parmi les premières de sa filière.

En plus de son travail de recherche et de ses études, elle participe également activement aux activités de l’Union de la jeunesse.

Bao Dung confie que le plus grand défi n’est pas tant la charge de travail, mais bien la gestion de sa santé. "J’étais tellement absorbée par mes recherches que j’oubliais ma santé, ce qui a entraîné des migraines et d’autres problèmes".

Elle a donc dû adapter ses habitudes, intégrant le sport et la méditation pour abaisser son niveau de stress et maintenir une meilleure hygiène de vie. “La santé est la base de travailler efficacement”.

Photo : CTV/CVN

Après six ans dans l’informatique, Bao Dung a souvent été confrontée aux stéréotypes de genre. "Au début, certains propos décourageants m’affectaient beaucoup. Mais en prenant exemple sur des figures féminines comme Huyên Chip (écrivaine et informaticienne), j’ai trouvé la force de persévérer".

Elle est convaincue que s’aimer et s’accepter soi-même est la clé pour transcender les préjugés. Pour maintenir son équilibre, Bao Dung insiste sur l’importance d’avoir de bonnes habitudes, de bien gérer son temps, de faire de l’exercice physique et de développer son réseau professionnel. Ces habitudes, qui peuvent sembler insignifiantes, sont pour elle de puissants moteurs de persévérance.

Bao Dung s’efforce de transmettre sa passion aux autres étudiantes, notamment celles qui envisagent une carrière dans les sciences et technologies. "La motivation est une ressource limitée, mais la persévérance et les bonnes habitudes la renforcent".

Inspirer les étudiantes en STIM

Elle continue d’apprendre auprès des experts et de ses pairs, nourrissant sans cesse sa curiosité pour la recherche. "Chaque jour, je fais le point et je me fixe des objectifs pour demain".

Actuellement, Bao Dung poursuit ses recherches en intelligence artificielle, espérant appliquer la technologie à la résolution de problématiques concrètes. Elle souhaite contribuer au développement de l’industrie informatique et motiver les générations futures de jeunes femmes à s’aventurer dans ce secteur d’avenir.

À toutes les étudiantes passionnées par les sciences et la technologie, elle lance ce message : "Croyez en vous et ne laissez pas les préjugés vous freiner ! La passion est la lumière qui vous guide, mais la persévérance et les compétences vous mèneront au succès".

Thao Nguyên/CVN