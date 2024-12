Des tableaux en fils tendus entre les clous

Photo : Quê Anh/CVN

Dans sa galerie située dans la ruelle 20 de la rue Hàng Bông (Hanoï), Nguyên Thi Lan Huong est absorbée par la création d’un tableau en fils tendus entre des clous, également appelé string art ou art filaire.

Née en 1995, Lan Huong est diplômée de l’Université nationale d’économie. Passionnée de mathématiques et d’art, notamment de l’artisanat, elle considère que les mathématiques et le string art sont étroitement liés.

"À ma connaissance, le tableau en fils tendus et clous est né au XIXe siècle et a été inventé par une professeure française. Cette enseignante a introduit cette technique dans les écoles afin que les élèves puissent développer leur pensée mathématique et logique à travers la création artistique. Lorsque j’étais étudiante, j’ai étudié diverses disciplines artistiques et j’avais une affection particulière pour l’art de tendre des fils entre les clous”, raconte-t-elle.

Jeu entre les clous et les fils

Le string art demande beaucoup de patience. Le processus commence par la préparation d’une planche de bois sur laquelle on dessine un motif à l’aide d’un crayon. Vient ensuite une étape assez délicate : le cloutage de la planche. Selon la taille de l’œuvre, il peut être nécessaire d’enfoncer des centaines, voire des milliers de clous de différentes épaisseurs pour créer des effets de lumière et d’ombre. Une fois cette étape terminée, l’artiste tisse les fils autour des clous. Le fil utilisé peut être du coton, du polyester ou de la laine.

"Le tissage suit des règles précises, ce qui est très important. À partir de deux points et de lignes droites, je crée des courbes multidimensionnelles, des lignes en zigzag et des lignes parallèles. Parfois, je génère une certaine forme de chaos, mais toujours avec des principes qui véhiculent un message clair, partage Lan Huong. Pour créer une œuvre émouvante, l’artisan doit d’abord y insuffler son âme. Ensuite, il combine des couleurs claires et sombres en plusieurs couches : les couches inférieures sont tissées avec des pigments foncés, celles du dessus incorporent diverses touches de couleur pour composer un ensemble coloré, accrocheur et profond".

À partir d’objets simples, Lan Huong crée des tableaux étranges. Le mélange des couleurs par l’enchevêtrement des fils a donné naissance à des œuvres pleines de profondeur. Grâce à de nombreuses années de travail acharné, ses tableaux sont désormais connus et appréciés par un large public.

Photo : NVCC/CVN

Concernant la durabilité des œuvres, l’artiste a déclaré qu’il est essentiel d’éviter de les exposer directement au soleil et à une humidité élevée. Il est préférable de les suspendre dans un endroit sec et frais et de les nettoyer avec une brosse douce ou un aspirateur pour enlever la poussière.

Passion et sophistication

"Parce que je suis une femme, il m’a fallu un certain temps pour m’habituer aux marteaux et aux clous. Pendant le processus de clouage, il est important que les pointes des clous soient bien alignées. Les tableaux en fils tendus et clous présentent d’innombrables thèmes. Personnellement, je me concentre sur les peintures abstraites et les portraits", confie la Hanoïenne. Et d’ajouter : "À ce jour, j’ai réalisé plus de 800 œuvres".

Lan Huong souhaite toujours transmettre sa passion. Elle a été l’un des premiers membres du club “String art Vietnam“. Créé fin 2016, ce dernier ne comptait initialement qu’une centaine de membres à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. Actuellement, il recense des membres dans l’ensemble du pays, dont plus de 200 à Hanoï. Ses tableaux sont présents non seulement dans l’ensemble du pays mais aussi en Europe et aux États-Unis.

"Pour un tableau de petite taille (20-30 cm), il faut compter environ 60 à 90 minutes. Pour les grands (de 1 m, 2 m), cela peut prendre plusieurs jours, voire un mois", informe Trân Doàn Dung, co-fondateur du club.

Partageant ses projets futurs, Lan Huong a déclaré que son club ambitionnait d’organiser des expositions et ateliers communautaires pour présenter l’art filaire au public. L’occasion de rencontrer et d’interagir avec des personnes partageant la même passion, et aussi de susciter des vocations.

Quê Anh/CVN