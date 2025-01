Elle fait revisiter les sandales en bois traditionnelles

Photo : Quê Anh/CVN

Hoàng Huê, née en 1991, originaire de Thanh Hoa (Centre) et surnommée Lily Hoàng, a obtenu un diplôme universitaire en langues étrangères, sans jamais étudier la mode ou l’art. Mais sa passion l’a conduite à choisir la mode pour se lancer dans l’entreprenariat.

En mars 2021, elle a commencé à mettre en œuvre le projet "AmReborn - Tôi tái sinh" (AmReborn - Je renaît) avec le désir de diffuser un message de protection de l’environnement dans la mode. Au départ, ses collègues et elle “surcyclent” ("recyclage valorisant" ou "uprarecyclage" - en anglais "upcycling" - qui consiste à récupérer des matériaux ou des produits dont on n’a plus l’usage afin de les transformer en matériaux ou produits de qualité ou d’utilité supérieure, Ndlr) de vieux vêtements, tissus, couvertures, etc. en robes et accessoires de mode.

Lors d’une visite à la boutique de Lily Hoàng, une cliente a remarqué les áo dài (tunique fendue traditionnelle des Vietnamiennes) confectionnés à partir de vieux tissus et a proposé de lui montrer comment combiner ces tenues avec des sandales en bois. De là est née l’idée de faire revivre les guôc môc.

Projet de surcyclage

"J’ai cherché sur Internet s’il y avait des artisans fabriquant des sandales en bois autour de moi. J’ai eu la chance de trouver des informations sur Truong Công Duc, le dernier artisan, dans le village de Yên Xa (commune de Tân Triêu, district de Thanh Tri, à Hanoï). J’ai essayé par tous les moyens de rencontrer directement cet artisan, dont la famille fabrique des sandales en bois depuis trois générations. Depuis, il est mon compagnon dans ce parcours de renaissance des +guôc môc+", raconte Lily Hoàng.

Pour réaliser une paire de sandales en bois, il y a deux étapes principales : fabrication de la semelle et des lanières. La semelle peut être fabriqué à partir de n’importe quel type de bois, mais il est généralement en bois de lilas du Japon, de jacquier ou en faux bois de rose. Pour l’étape de production de semelles de différentes formes et tailles, Lily Hoàng a reçu l’aide de Truong Công Duc. Les lanières sont conçues à partir de chutes de tissus qui sont ensuite brodées ou assorties de pierres d’ornement, le tout limitant les déchets tout en restant esthétique.

"En fonction de la simplicité ou de la complexité des sandales en bois, le temps de réalisation variera. Pour une paire avec une semelle et une lanière unies, il faut compter environ 30 minutes. Pour une paire compliquée (à la semelle peinte ou aux lanières brodées), cela prend quelques jours, voire une semaine, souligne la jeune femme. Les +guôc môc+ traditionnelles font du bruit lorsque l’on marche. Pour le limiter et éviter que les sandales ne glissent, j’ai ajouté une sorte de tampon en caoutchouc sous la semelle", partage-t-elle.

Créativité

De plus, elle a fait des recherches pour créer une semelle plus légère et plus mobile, ainsi que des lanières qui peuvent être retirées et remplacées à l’envie, en s’adaptant à chaque situation et tenue. Une autre problématique était que d’une sandale préfabriquée à l’autre, la chaussure peut être plus ou moins lâche ou serrée. Elle a donc conçu des lanières flexibles afin que le porteur puisse les ajuster lui-même, sans avoir à les renvoyer à la boutique.

Lily Hoàng essaie toujours d’apporter une touche traditionnelle à ses sandales en bois. Par exemple, des paysages typiques des villages du Nord, des fleurs, des estampes folkloriques de Dông Hô et de Hàng Trông. Selon la période de l’année, les clients apprécieront différents thèmes. En fin d’année, ils plébiscitent souvent le thème des peintures folkloriques, alors qu’en début de l’année, les fleurs printanières auront leurs faveurs.

Les guôc môc du projet "AmReborn - Je renaît" ont la chance d’avoir progressivement attiré l’attention de nombreuses personnes qui ne les utilisent pas seulement pendant les fêtes mais aussi toute l’année.

En outre, la jeune femme a également introduit les sandales comme accessoires des mannequins défilant sur les podiums.

"Certaines clientes, tels que des étudiantes ou des personnes qui réalisent des projets de fin d’études, ont besoin de créer des sandales en bois au design extrêmement unique. J’ai eu quelques difficultés avec certaines idées difficiles à concevoir. Il a parfois fallu s’y reprendre à plusieurs reprises pour obtenir un produit approprié et de qualité. Il y a des idées si uniques que nous devons les rejeter parce qu’elles ne peuvent pas être réalisées", rélève Lily Hoàng.

La jeune styliste déclare que chaque mois, sa boutique achète 150 à 200 semelles de bois de l’artisan Truong Công Duc pour les transformer en sandales magnifiques. Le prix d’une paire varie de 450.000 à un million de dôngs. Pour les sandales sur mesure, le prix peut monter jusqu’à 2 millions de dôngs. Actuellement, les sandales sont vendues principalement en ligne et dans l’espace AmCàKê (à la fois une boutique et un café de style de village traditionnel du Nord), situé dans la rue Lac Long Quân, à Hanoï.

Renaissance

"Pour amener les gens vers les guốc mộc du projet +AmReborn – Tôi tai sinh+, j’ai ouvert un espace aux caractéristiques audacieuses d’un village traditionnel du Nord. En venant dans cet espace, les gens dégustent un café tout en admirant mes sandales", indique la jeune femme.

Photo : TH/CVN

Elle prévoit d’organiser de nombreux ateliers pour les jeunes, notamment les enfants. Les parents et leurs enfants découvriront à AmCàKê la fabrication et le port des sandales. La styliste souhaite aussi lancer davantage de collections de mode (áo dài upcyclés et jupes) pour accompagner ses sandales.

"Grâce à une amie, j’ai découvert le site web de Lily Hoàng et ses sandales en bois. Aujourd’hui, je suis venue ici pour essayer et choisir moi-même une paire. Les +guôc môc+ ne sont pas des simples sandales traditionnelles, mais combinent des éléments modernes et traditionnels, adaptés à de nombreuses tenues modernes comme la robe que je porte aujourd’hui. Finalement, j’ai choisi une paire de +guôc môc+ adaptée à ma prochaine mission à l’étranger. Je la porterai en toute confiance et présenterai à mes partenaires et amis étrangers ce produit artistique du Vietnam", estime Trân Thi Vân Khanh, une clientèle hanoïenne.

La renaissance des sandales en bois ces dernières années montre que l’industrie de la mode et de la beauté se diversifie de plus en plus, démontrant le désir des jeunes de préserver les objets anciens. Parmi eux, les guôc môc aux designs modernes et accrocheurs attirent les jeunes et les amoureux d’artisanat traditionnel.

Grâce aux mains habiles et à l’amour de la culture traditionnelle de la styliste Lily Hoàng, les sandales en bois reviennent du passé et adoptent un style plus moderne pour continuer d’accompagner encore longtemps la beauté des femmes vietnamiennes.

Quê Anh/CVN