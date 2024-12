Quand le handicap devient une force motrice

Malgré les défis imposés par le handicap, des individus comme Bùi Ngoc Thinh et Nguyên Bá Tâm font preuve d’une résilience extraordinaire. Ils transforment leurs épreuves en réussites personnelles et sociales, devenant des modèles d’inspiration pour tous.

Photo : CTV/CVN

Bùi Ngoc Thinh, artiste malvoyant virtuose, et Nguyên Bá Tâm, propriétaire d’une ferme prospère, figurent parmi les 198 exemples de personnes handicapées honorées pour leurs efforts et leurs contributions sociales remarquables lors de la 6e Conférence nationale des personnes handicapées, des orphelins et des protecteurs exemplaires tenue en avril 2024, à Hanoï.

Un artiste aux multiples talents

Né dans une famille pauvre de parents eux-mêmes malvoyants dans la province de Khanh Hoà (Centre), Bùi Ngoc Thinh a dû affronter des obstacles dès sa naissance, étant également atteint de cécité. Malgré les défis imposés par son handicap, il a persévéré pour poursuivre des études académiques tout en s’adonnant à sa passion : la musique.

Depuis son plus jeune âge, Thinh rêvait de devenir artiste. À 3 ans, il s’est initié à la batterie et, à 7 ans, au luc huyên câm - une guitare à frettes et aux cases non pas plates, comme la guitare classique espagnole dont l’instrument s’inspire, mais creusées en forme concave. Jour après jour, il a appris à jouer d’autres instruments pour approfondir ses connaissances musicales.

Aujourd’hui, il maîtrise 14 instruments, allant du piano à la mandoline en passant par le đàn bầu (monocorde, un instrument vietnamien traditionnel).

Pour pouvoir à la fois exceller dans son programme scolaire et poursuivre son entraînement sur différents instruments de musique, nourrissant ainsi sa passion, Bùi Ngoc Thinh a dû consacrer énormément de temps et d’efforts.

“Bien que cela soit extrêmement éprouvant et difficile, je ressens toujours un réel enthousiasme, car après des journées d’études intenses, je peux m’offrir des moments de détente à travers les sons des instruments, comme le piano ou la batterie. Lorsque mes doigts glissent sur les touches d’un instrument, c’est le moment où je me sens le plus vivant”, confie Bùi Ngoc Thinh.

Son parcours est marqué par une quête incessante d’excellence. Entre ses études et ses répétitions, Thinh a su trouver l’équilibre pour briller sur scène. Ses performances lors de concours de musique lui ont valu plusieurs médailles et distinctions.

En 2011, il a obtenu une médaille d’or pour une performance à la guitare au festival national “Tiếng hát từ trái tim“ (Voix du cœur).

Thinh avait déjà reçu en 2011 le certificat “Le Vietnamien maîtrisant le plus grand nombre d’instruments de musique“ du Centre du livre des records du pays.

Le talent de ce garçon a même été reconnu à l’échelle asiatique. En 2012, il a reçu le certificat de record d’Asie “Jeune malvoyant maîtrisant le plus grand nombre d’instruments de musique”.

En 2016, il a de nouveau remporté une médaille d’or pour une performance au monocorde au festival national Voix du cœur.

En plus de ses exploits artistiques, il contribue activement à sa communauté en enseignant la musique aux malvoyants et en produisant des arrangements pour d’autres artistes. Avec les fonds collectés, d’un montant de 150 millions de dôngs, il a organisé des cours de musique pour permettre à des personnes partageant son handicap de découvrir leurs talents et d’explorer des opportunités professionnelles.

Un modèle entrepreneurial

Photo : Cu Hoa/CVN

En 2007, à Dông Triêu, dans la province de Quang Ninh (Nord), un accident du travail a coûté à Nguyên Bá Tâm deux tiers de sa jambe droite. Son épouse l’abandonne peu après, lui laissant à charge un enfant de cinq ans et ses parents âgés. Malgré cet événement tragique et les répercussions, il n’a jamais baissé les bras.

Exploitant l’héritage familial en agriculture, il a transformé sa ferme en une entreprise prospère spécialisée dans l’élevage de volailles et de palmipèdes, avec un engagement pour des pratiques durables et des produits de qualité.

Il lance en 2008 un petit élevage avec seulement 20 couples de pigeons et environ 100 volailles. Bien que novice, il apprend sur le tas, persiste malgré les échecs initiaux, et transforme son projet en une entreprise prospère : Trang trai Quyết Tâm (ferme de bétail, volailles et sauvagine Quyêt Tâm). En 2020, son exploitation générait des bénéfices annuels dépassant le milliard de dôngs. En 2023, elle a dépassé 1,5 milliard de dôngs.

Photo : BQN/CVN

Actuellement, sa ferme s’étend sur 3,5 ha, avec plus de 12.000 têtes de bétail, de volailles, de sauvagine et 1.300 arbres fruitiers. Chaque mois, il livre au marché plus de 1.000 pigeons, poulets et canards. Son produit est reconnu comme un produit local OCOP (À chaque commune son produit), choisi par de nombreux consommateurs.

Sa ferme emploie plus de 15 personnes, dont 7 travailleurs handicapés, tous formés pour améliorer leurs compétences, et s’est distinguée comme un modèle d’agriculture durable.

Parallèlement, Tâm s’implique dans des actions sociales et caritatives, tout en innovant dans son domaine, notamment avec la création d’une mangeoire intelligente pour volailles. Ses efforts lui ont valu de nombreuses récompenses, dont une reconnaissance par le Premier ministre en 2020 pour sa contribution exemplaire au développement économique.

Ces parcours de Tâm et Thinh rappellent que le handicap, loin d’être une barrière définitive, peut devenir un moteur de transformation sociale.

Qu’il s’agisse de rythmer la vie par la musique ou de bâtir une entreprise florissante, Bùi Ngoc Thinh et Nguyên Bá Tâm incarnent l’espoir et le dépassement de soi. Leurs histoires résonnent comme une invitation : reconnaître et valoriser les contributions de chaque individu, quelles que soient les épreuves rencontrées.

Phuong Lan/CVN