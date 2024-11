La présidente de FPT Software honorée par une université américaine

Lors de la récente 31 e cérémonie de remise des prix Hall of Honor au Shidler College of Business de l’Université d’Hawaï à Mãnoa, la présidente de FPT Software, Chu Thi Thanh Hà, était la seule femme dirigeante asiatique parmi les personnes honorées cette année.

Chu Thi Thanh Hà, présidente de FPT Software, a été saluée pour son leadership commercial exceptionnel et son dévouement envers les contributions sociales.

"C’est un honneur de rendre hommage aux personnes intronisées au Hall of Honor de cette année, dont les réalisations illustrent l’esprit d’excellence que le Shidler College encourage depuis 75 ans", a déclaré le doyen du Shidler College, Vance Roley.

Le Hall of Honor Awards est l’événement phare pour célébrer ses anciens élèves exceptionnels qui incarnent le leadership, la réussite professionnelle et les contributions à la communauté. "Ces anciens élèves distingués ont non seulement excellé dans leurs domaines respectifs, mais ont également contribué de manière significative à leur communauté et ont démontré un soutien indéfectible à notre collège", a-t-il indiqué.

Chu Thi Thanh Hà a rejoint le groupe FPT fin 1995 et a occupé divers postes de direction au sein de FPT Corporation et de ses filiales, à savoir FPT Telecom, FPT Retail et FPT Software. Nommée présidente de FPT Software en mars 2020, elle l’a guidé vers de nouveaux sommets, notamment en dépassant le milliard d’USD de revenus en 2023. Cela a permis à FPT Software de figurer dans

le Top 50 des sociétés de services informatiques en Asie et d’être nommée la plus grande société de services informatiques en Asie du Sud-Est selon le classement Fortune 500 en 2024.

Mme Hà a également ouvert la voie à une nouvelle croissance de l’entreprise, notamment dans l’intelligence artificielle (IA), l’automobile, la transformation numérique et la transition verte.

"Je suis honorée d’être intronisée au Hall of Honor Awards 2024. Les connaissances, l’expérience et les réseaux de pairs acquis au Shidler College of Business de l’Université d’Hawaï m’ont aidée et continueront de m’aider à propulser FPT Software vers un leadership informatique de classe mondiale", a-t-elle insisté.

"Notre mission va au-delà de la fourniture de technologies de pointe à des clients du monde entier, il s’agit également de nourrir un solide vivier de talents vietnamiens et de positionner le Vietnam comme une puissance technologique sur la scène mondiale", a-t-elle déclaré.

Tout au long de sa carrière, les contributions de Mme Hà au secteur informatique vietnamien ont été largement reconnues. Cette ancienne présidente de FPT Telecom a joué un rôle important en faisant de l’entreprise l’un des principaux fournisseurs de services de télécommunications et d’Internet du Vietnam. En 2012, elle a été l’une des rares personnes à recevoir un satisfecit du Premier ministre pour sa contribution au développement d’Internet dans le pays. Elle a également été nommée parmi les 50 femmes d’affaires les plus influentes du Vietnam en 2017 et parmi les 20 meilleures femmes managers professionnelles par Forbes Vietnam en 2022.

La quête de l’innovation

Mme Thanh Hà est diplômée de l’Université nationale d’économie à Hanoï en 1994.

En 2006, elle enrichit sa formation avec un MBA de l’Université d’Hawaï, confirmant ainsi son parcours académique brillant et son expertise en gestion d’entreprise. Cette formation internationale lui a permis de développer une vision globale et de renforcer ses compétences de leader dans un monde de plus en plus interconnecté.

À FPT Software, Mme Thanh Hà met l’accent sur une philosophie centrée sur les talents humains. “Pour réaliser notre rêve de mondialisation, les individus sont notre atout le plus précieux”, a-t-elle affirmé.

Son entreprise compte actuellement plus de 33.000 employés, principalement des experts en technologie et des développeurs, répartis dans plus de 30 pays et territoires, qui ont tous contribué au chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’USD de FPT Software en 2023. “Nous ne considérons pas notre grande équipe comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité de croissance et d’innovation”.

Sa trentaine d’années de carrière chez le groupe FPT représente un parcours parsemé de défis, notamment dans un domaine où l’innovation et la créativité sont le moteur du succès. Mme Thanh Hà a partagé avec ferveur : “Travailler chez FPT, c’est accepter d’être confronté chaque jour à de nouveaux défis, et se poser constamment la question : Qu’est-ce qui est nouveau aujourd’hui ? Comment faire mieux demain ? Cela peut sembler pressurisant, mais c’est aussi ce qui rend chaque journée unique et stimulante”.

Le rôle des femmes dans la technologie

En plus de son succès commercial, Mme Hà a également défendu avec ardeur la diversité des sexes dans le secteur technologique, inspirant les femmes grâce à son leadership chez FPT. Son influence s’étend au-delà de FPT et est présentée lors de divers événements, où elle continue de promouvoir le rôle des femmes dans la technologie.

Elle remarque avec satisfaction que leur place dans ce secteur progresse. Lorsqu’elle a débuté sa carrière, les femmes étaient rares dans les conférences technologiques. Aujourd’hui, elles sont de plus en plus visibles, y compris dans les postes de direction, à l’image des leaders féminins de grandes entreprises étrangères comme le groupe énergétique allemand E.ON ou Volvo.

Chez FPT Software, les femmes constituent 32% des effectifs et occupent plus de 20% des postes de direction. Selon Chu Thi Thanh Hà, la clé pour réussir dans cette industrie réside dans la persévérance et la créativité. “Nous encourageons la participation des femmes en leur offrant de multiples opportunités pour se développer, qu’il s’agisse de programmes de formation professionnelle ou de dispositifs favorisant l’équilibre entre vies professionnelle et familiale”.

FPT a développé des politiques de soutien aux femmes, notamment pendant la maternité et avec de jeunes enfants. Le groupe organise souvent des camps d’été pour les enfants du personnel et des journées spéciales où ces petits peuvent découvrir le lieu de travail de leurs parents. Ces mesures permettent aux femmes de se sentir accompagnées et soutenues, tant dans leur vie personnelle que professionnelle.

Pour Mme Hà, le domaine de la technologie regorge autant d’opportunités que de défis que les femmes doivent être prêtes à les saisir comme à les relever. En plus de leurs compétences techniques, la maîtrise de langues étrangères s’avère essentielle pour accéder aux informations internationales et collaborer avec des clients du monde entier.

Thanh Hà les encourage ainsi à se former continuellement pour intégrer de nouvelles technologies dans leur travail quotidien, une démarche qui facilite le quotidien et prépare aux tendances futures.

Adoptant la philosophie de prendre les employés de l’entreprise comme son cœur de métier, l’approche de gestion de Mme Hà a également valu à FPT Software plusieurs distinctions telles que le meilleur endroit où travailler en Asie, la meilleure entreprise pour laquelle travailler en Asie et le meilleur endroit où travailler, avec un tiers des employés et des postes de direction étant des femmes.

Thao Nguyên/CVN