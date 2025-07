La tournée africaine du président de l'Assemblée nationale vue par la presse algérienne

Elle a salué cette visite comme une nouvelle étape dans la coopération Sud-Sud, soulignant la série d’accords stratégiques signés entre le Vietnam et le Sénégal, le 23 juillet à Dakar. Ces accords portaient sur la diplomatie, l’agriculture, le commerce du riz et la coopération interparlementaire.

Les médias algériens ont souligné la forte volonté politique affichée par les deux parties de transformer leurs relations bilatérales en un partenariat stratégique substantiel, ancré dans la confiance politique et le développement durable.

Un événement historique

La visite du législateur suprême vietnamien est qualifiée d’"historique", non seulement en raison de l’ampleur de la délégation vietnamienne, mais aussi de l’engagement politique de haut niveau exprimé par les deux pays.

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a reçu personnellement le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, affirmant l’attachement de son pays à l’amitié traditionnelle avec le Vietnam et exprimant sa volonté d’approfondir une coopération concrète et mutuellement bénéfique.

Les médias locaux ont accordé une attention particulière aux domaines de coopération concrets, notamment le commerce du riz et le développement agricole. Figurant parmi les principaux exportateurs mondiaux de riz, le Vietnam devrait aider le Sénégal à atteindre son objectif d’autosuffisance alimentaire d’ici 2035, grâce au transfert de technologies, à la formation des agriculteurs et au développement des chaînes de valeur nationales. Cette collaboration a été perçue comme une réponse proactive des pays du Sud aux défis croissants de la sécurité alimentaire mondiale.

Cette visite a également reflété la politique étrangère constante du Vietnam visant à promouvoir les partenariats avec les pays en développement, notamment en Afrique, un continent riche en potentiel inexploité.

Le développement parallèle de la diplomatie parlementaire et d’État, comme l’a souligné le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a démontré l’approche multidimensionnelle et à long terme du Vietnam en matière de construction de partenariats stratégiques.

Des médias algériens ont cité l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Trân Quôc Khanh, qui a souligné le potentiel inexploité de la coopération Vietnam-Afrique. Il a souligné la complémentarité des rôles du Vietnam et du Sénégal en tant que portes d’entrée : le Vietnam au sein de l’ASEAN, le Sénégal au sein de la CEDEAO et de la ZLECA, jetant ainsi les bases de nouveaux corridors commerciaux Asie-Afrique.

Vers une coopération bilatérale dans divers secteurs

La presse algérienne a également mis en avant la table ronde des affaires Vietnam-Sénégal, coprésidée par les deux dirigeants de l’Assemblée nationale. Cet événement a réuni des représentants du gouvernement et du monde des affaires pour explorer la coopération dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, de la finance verte, de la logistique et du développement des ressources humaines, favorisant ainsi les liens commerciaux entre l’Asie et l’Afrique dans le cadre des efforts déployés par l’Afrique pour diversifier ses partenariats et renforcer ses capacités internes.

Sur le plan culturel, les médias algériens ont souligné la popularité croissante du Vovinam, art martial traditionnel vietnamien, au Sénégal, qui compte désormais plus de 3.000 pratiquants, soit le deuxième plus grand nombre d’Africains après l’Algérie. Cet événement a été salué comme un exemple frappant d’échanges interpersonnels, favorisant la compréhension mutuelle et offrant un fondement social solide aux relations bilatérales.

Dans le contexte de l’engagement croissant de l’Algérie auprès de l’ASEAN, notamment sa participation au Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est, la visite du président de l’Assemblée nationale du Vietnam s’inscrit dans une tendance plus large des pays du Sud à forger de nouveaux partenariats et à œuvrer pour un cadre de développement mondial plus équitable. Le Vietnam est de plus en plus perçu comme un partenaire responsable et un pont essentiel entre l’Asie et l’Afrique.

Cette tournée devrait faire progresser les relations entre le Vietnam et l’Afrique de manière globale et concrète, en renforçant la coopération dans les domaines parlementaire, économique, culturel et social, fondée sur des valeurs communes de paix, de développement et de prospérité.

Parallèlement, les médias marocains ont également largement couvert la visite au Maroc du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, du 24 au 27 juillet, la considérant comme une étape clé vers le renforcement de la coopération multiforme et de l’amitié entre les deux pays.

