Le Vietnam, invité d’honneur du Festival international du film Imedghassen 2025

Le Festival international du film Imedghassen se tiendra du 10 au 16 septembre en Algérie. Pour cette 5 e édition, le Vietnam sera l’invité d’honneur. À cette occasion, le quotidien El Moudjahid du 24 août a publié un article consacré au cinéma vietnamien.

"Le Festival international du film Imedghassen, qui se tiendra du 10 au 16 septembre prochain à Batna, poursuit son ambition de faire dialoguer les cultures à travers le 7e art. Pour cette cinquième édition, c’est le Vietnam qui sera à l’honneur, offrant au public algérien une immersion dans une cinématographie riche, poétique et profondément marquée par l’histoire de son peuple. Le cinéma vietnamien a longtemps été façonné par les épreuves de la guerre et les luttes pour l’indépendance.

Des films comme La fille de Hanoi (1975) ou Quand viendra le dixième mois (1984) ont marqué les esprits en mêlant drame intime et mémoire collective. Ces œuvres, empreintes de réalisme et d’émotion, ont contribué à façonner une identité cinématographique profondément ancrée dans l’histoire nationale. Aujourd’hui, une nouvelle génération de cinéastes renouvelle le regard porté sur le Vietnam. Des réalisateurs comme Trân Anh Hung, connu pour son film L’Odeur de la papaye verte (Caméra d’or à Cannes en 1993), ou Pham Thiên Ân, récompensé à Cannes en 2023 avec Inside the Yellow Cocoon Shell, portent haut les couleurs d’un cinéma vietnamien qui s’ouvre au monde, tout en gardant une forte authenticité culturelle.

Le choix du Vietnam comme invité d’honneur ne relève pas du hasard. L’Algérie et le Vietnam partagent une histoire de luttes pour la liberté, marquée par des valeurs de résistance et de dignité. En mettant à l’honneur le cinéma vietnamien, le festival offre un espace de dialogue qui dépasse le cadre artistique, pour rejoindre celui de la mémoire et de l’amitié entre les deux peuples.

Durant cette édition, le public algérien pourra découvrir des films primés, des rétrospectives et des créations contemporaines qui témoignent de la diversité du cinéma vietnamien : du réalisme historique aux drames sociaux, en passant par des fresques intimes et poétiques. Ces projections seront accompagnées de rencontres et débats permettant d’approfondir la compréhension de ce cinéma singulier. Au-delà des salles obscures, le Festival international du film Imedghassen se veut un véritable carrefour culturel.

L’accueil du Vietnam comme invité d’honneur contribuera à enrichir l’expérience des cinéphiles algériens et à renforcer l’esprit d’échange interculturel qui fait la force de cet événement. Du 10 au 16 septembre, Batna vibrera donc au rythme des récits vietnamiens : des histoires où se mêlent douleur, espoir et humanité, et qui résonneront sans nul doute avec le vécu du public algérien".

