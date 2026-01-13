Vietnam - République de Corée

L’exposition "Couleurs de l’amitié" renforce les échanges artistiques

L’exposition "Couleurs de l’amitié", présentant 69 œuvres de peintres vietnamiens et sud-coréens, a été inaugurée le 12 janvier à la Maison d’exposition des beaux-arts au 16, rue Ngô Quyên, à Hanoï.

Photo : Phuong Thanh/VNA/CVN

L’événement est organisé par Centre UNESCO des beaux-arts de Hanoï en collaboration avec l’Association sud-coréenne d'échanges artistiques internationaux.

Selon Phan Thi Thanh Mai, directrice du Centre UNESCO des beaux-arts de Hanoï, l’art constitue un langage universel favorisant le partage des émotions, de la créativité et des valeurs humaines, et l’exposition constitue une illustration vivante de l’esprit d’échanges et de coopération internationale durable entre le Vietnam et la République de Corée

Les artistes vietnamiens présentent une cinquantaine d’œuvres contemporaines réalisées sur divers supports tels que la laque, la soie, l’huile et l’acrylique, mettant en valeur les paysages, la culture et les habitants du Vietnam.

Les artistes sud-coréens présentent près d’une vingtaine d’œuvres au style moderne, alliant l’héritage de la peinture orientale à la recherche contemporaine. Cette démarche artistique met l’accent sur l’harmonie entre l’homme et la nature.

Selon Kim Jung Taek, président de l’Association sud-coréenne d'échanges artistiques internationaux, cette exposition constitue une occasion de renforcer la compréhension mutuelle et la coopération entre artistes des deux pays.

Organisée annuellement, cette exposition confirme le rôle du Centre UNESCO des beaux-arts de Hanoï comme passerelle entre artistes vietnamiens et partenaires internationaux. L’exposition est ouverte au public jusqu’au 18 janvier 2026.

