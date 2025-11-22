La Russie prête à discuter en détail du nouveau plan de paix pour l'Ukraine

>> La Turquie est prête à aider à la tenue de réunions de haut niveau entre la Russie et l'Ukraine
>> Trump exhorte la Russie et l'Ukraine à "s'en arrêter là où elles sont" pour mettre fin au conflit
>> Donald Trump approuve le plan de paix entre la Russie et l'Ukraine
|Les présidents américain Donald Trump (droite) et russe Vladimir Poutine lors d’une conférence de presse en Alaska, aux États-Unis, le 15 août.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
M. Poutine a indiqué que la Russie a reçu ce plan via les voies de communication existantes avec l'administration américaine, ajoutant qu'il pourrait servir de base à un accord de paix définitif, mais le texte n'a pas encore été examiné en détail avec la Russie.
Le président russe a souligné que Moscou était prêt à des "pourparlers de paix et à un règlement pacifique des problèmes", ainsi qu'à "un examen substantiel de tous les détails du plan proposé".
Les négociations russo-ukrainiennes sont au point mort depuis la rencontre entre M. Poutine et son homologue américain Donald Trump en août dernier en Alaska.
Xinhua/VNA/CVN