International / Politique
La Russie prête à discuter en détail du nouveau plan de paix pour l'Ukraine

La Russie est prête à mener une discussion approfondie sur les détails d'un nouveau plan de paix en 28 points proposé par les États-Unis pour l'Ukraine, a déclaré vendredi 21 novembre le président russe Vladimir Poutine.

Les présidents américain Donald Trump (droite) et russe Vladimir Poutine lors d’une conférence de presse en Alaska, aux États-Unis, le 15 août. 
Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Poutine a indiqué que la Russie a reçu ce plan via les voies de communication existantes avec l'administration américaine, ajoutant qu'il pourrait servir de base à un accord de paix définitif, mais le texte n'a pas encore été examiné en détail avec la Russie.

Le président russe a souligné que Moscou était prêt à des "pourparlers de paix et à un règlement pacifique des problèmes", ainsi qu'à "un examen substantiel de tous les détails du plan proposé".

Les négociations russo-ukrainiennes sont au point mort depuis la rencontre entre M. Poutine et son homologue américain Donald Trump en août dernier en Alaska.

Xinhua/VNA/CVN

