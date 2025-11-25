Turquie : 23 enfants hospitalisés suite à une suspicion d'intoxication alimentaire

Selon un communiqué publié sur X par la Direction provinciale de la santé de Bursa, les 23 élèves concernés, scolarisés à l'école primaire Soloz, avaient consommé des escalopes de poulet et des pâtes préparées par des élèves du lycée professionnel féminin Erenler, dans le district d'Orhangazi. Les élèves affectés ont été transportés à l'hôpital pour y être soignés, indique le communiqué, ajoutant que leur état global a été signalé comme stable. À la suite de l'incident, des équipes des directions sanitaires et de l'agriculture et des forêts du district ont été déployées dans ces deux écoles pour prélever des échantillons d'eau et de nourriture et procéder à un examen épidémiologique, selon le communiqué.

Xinhua/VNA/CVN