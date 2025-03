Truong My Lan et 21 accusés comparaissent dans la 2e phase de l’affaire Van Thinh Phat

Le Tribunal populaire supérieur de Hô Chi Minh-Ville a commencé mardi 25 mars à juger en appel la présidente du promoteur immobilier Van Thinh Phat Group, Truong My Lan et 21 accusés dans la 2e phase de l’affaire survenu chez Van Thinh Phat Group et la Saigon Commercial Bank (SCB).