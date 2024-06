Trente-quatre personnes poursuivies dans la 2e phase de l’affaire Van Thinh Phat

L’Agence de police d’enquête sur la corruption, la contrebande et les délits économiques (C03) du ministère de la Police a demandé mercredi 5 juin de poursuivre en justice la présidente du promoteur immobilier Van Thinh Phat Group, Truong My Lan, et 33 autres complices dans la 2 e phase de l’affaire Van Thinh Phat.

Les prévenus sont soupçonnés d’appropriation frauduleuse de biens, blanchiment d’argent et trafic transfrontalier illégal de devises, a publié le ministère de la Police mercredi 5 juin.

Ces accusations ont été proposées après que l’agence a terminé la deuxième phase d’une enquête sur la magnate de l’immobilier Truong My Lan, et ses complices pour des actes répréhensibles au sein de son groupe et de la Saigon Commercial Bank (SCB).

La première phase de l’affaire a abouti au procès de Truong My Lan à Hô Chi Minh-Ville et à sa condamnation à la peine de mort pour avoir causé des pertes de 677.000 milliards de dôngs (26,6 milliards d'USD) à la SCB. Elle a interjeté appel.

Auparavant, l’agence de police d’enquête avait déclaré que dans la deuxième phase, le ministère se concentrera sur l’enquête sur l’"appropriation frauduleuse de biens" liés aux obligations et le "blanchiment d’argent" lié à Van Thinh Phat Group.

Concernant le blanchiment d’argent, la somme d’argent que Truong My Lan a retirée via ses activités bancaires a été utilisée pour réaliser des investissements et acheter des biens immobiliers dans tout le pays, et qu’elle a transférée à l’étranger.

Concernant l’émission frauduleuse d’obligations, l’agence de police d’enquête a initialement déterminé que Truong My Lan, par l’intermédiaire de quatre entreprises, avait émis 25 paquets d’obligations d’une valeur totale de plus de 30.000 milliards de dôngs pour lever des fonds et s’en approprier ensuite.

VNA/CVN