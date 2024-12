Affaire du groupe Van Thinh Phat : maintien de la peine capitale contre Truong My Lan

Photo : VNA/CVN

Truong My Lan (ancienne présidente du promoteur immobilier du groupe Van Thinh Phat) a été condamnée à mort pour "détournement de biens", à 20 ans de prison pour "corruption active", à 16 ans de prison pour "violation des règles relatives aux opérations bancaires et autres activités relatives aux opérations bancaires". La peine résultant du cumul est la peine capital. Elle doit assumer la responsabilité d'indemniser la SCB pour l'encours de la dette de 1 243 prêts restants jusqu’au 17 octobre 2022, équivalant à un montant de 673 800 milliards de dongs.

Pour Truong Huê Vân (ancienne directrice générale du groupe Van Thinh Phat, ancienne directrice générale du groupe immobilier Windsor, nièce de Truong My Lan), le jury a estimé que Van n'avait aucune connaissance financière ou bancaire et souhaitait uniquement partager des affaires avec Truong My Lan. Le montant d'argent qu'elle a détourné a causé le moins de dommages par rapport à d'autres accusés ayant commis la même faute. Elle a utilisé ses biens pour indemnisation. De plus, elle avait obtenu de nombreuses réalisations dans les activités bénévoles et de nombreux certificats de mérite. La Cour d'appel a donc réduit la peine de 17 à 13 ans de prison en faveur de Van pour "détournement de biens".

Quant à Zhou Liji (ancien président du Conseil d'administration de la société par actions d’investissement Times Square, époux de Truong My Lan), le jury a estimé qu’il était un étranger ne connaissant pas le vietnamien et suivant les instructions de sa femme. En outre, il est aussi l’un des premiers hommes d’affaires de Hong Kong (Chine) à faire des affaires au Vietnam, apportant ainsi une contribution majeure à la lutte contre le COVID-19 au Vietnam par le soutien en vaccin. Ses affaires au Vietnam ont contribué à créer des emplois pour de nombreuses personnes. Il a reçu de nombreux certificats de mérite d’agences publiques vietnamiennes. Il a aussi payé 15 milliards de dôngs supplémentaires pour régler les conséquences. Le jury a décidé de réduire sa peine de 9 à 7 ans de prison pour "violation des règles relatives aux opérations bancaires et autres activités relatives aux opérations bancaires".

Le jury a accepté la réduction de la peine de 8 à 6 ans de prison pour Nguyên Cao Tri, ancien président du Conseil d'administration de la société par actions d’investissement et d’éducation Van Lang, ancien président du Conseil d'administration et directeur de la société Capella.

Pour Dô Thi Nhàn, ancien directrice du Département d'inspection et de surveillance bancaire I (Département II), de l'Agence d'inspection et de surveillance bancaire, de la Banque d'État, le jury a rejeté son appel, maintenant sa peine à perpétuité pour "corruption passive". Dans cette affaire, Dô Thi Nhàn a commis des crimes ayant provoqué une très mauvaise opinion publique, nécessitant une punition sévère.

Les 40 autres accusés restants ont également vu leur peine de prison réduite de trois mois à trois ans.

VNA/CVN