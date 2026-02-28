icon search
mask
International / Société
Israël relève le niveau d'alerte des hôpitaux au maximum, les patients transférés vers des abris

Suite aux attaques en Iran, le niveau d'alerte de tous les hôpitaux israéliens a été relevé au maximum et les patients hospitalisés ont été transférés vers des abris, a indiqué le ministère israélien de la Santé dans un communiqué. Toutes les activités hospitalières non urgentes ont été suspendues.

>> L'Australie rapatrie les familles de ses diplomates en poste en Israël

>> Israël annonce avoir lancé une "frappe préventive" sur l'Iran

>> Les États-Unis confrontés à une "décision importante" concernant l'Iran, selon Trump

>> L'Iran ferme son espace aérien jusqu'à nouvel ordre

Vue aérienne de la ville de Tel-Aviv (Israël), le 26 février 2026.
Photo : Xinhua/VNA/CVN

La première phase de l'attaque contre l'Iran devrait comprendre quatre jours de frappes combinées, a rapporté samedi matin 28 février la chaîne israélienne Channel 12 News.

Xinhua/VNA/CVN

#Israël #relève #niveau d'alerte #hôpitaux au maximum #patients transférés #abris

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top