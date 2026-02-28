Israël relève le niveau d'alerte des hôpitaux au maximum, les patients transférés vers des abris

Suite aux attaques en Iran, le niveau d'alerte de tous les hôpitaux israéliens a été relevé au maximum et les patients hospitalisés ont été transférés vers des abris, a indiqué le ministère israélien de la Santé dans un communiqué. Toutes les activités hospitalières non urgentes ont été suspendues.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La première phase de l'attaque contre l'Iran devrait comprendre quatre jours de frappes combinées, a rapporté samedi matin 28 février la chaîne israélienne Channel 12 News.

Xinhua/VNA/CVN