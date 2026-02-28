Israël relève le niveau d'alerte des hôpitaux au maximum, les patients transférés vers des abris

>> L'Australie rapatrie les familles de ses diplomates en poste en Israël
>> Israël annonce avoir lancé une "frappe préventive" sur l'Iran
>> Les États-Unis confrontés à une "décision importante" concernant l'Iran, selon Trump
>> L'Iran ferme son espace aérien jusqu'à nouvel ordre
|Vue aérienne de la ville de Tel-Aviv (Israël), le 26 février 2026.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
La première phase de l'attaque contre l'Iran devrait comprendre quatre jours de frappes combinées, a rapporté samedi matin 28 février la chaîne israélienne Channel 12 News.
