L'Irak rouvre son espace aérien après le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran

L'Autorité de l'aviation civile irakienne a annoncé mercredi 8 avril la réouverture de l'espace aérien du pays et de tous ses aéroports au trafic aérien à la suite du cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l'Iran.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans un communiqué, l'autorité a déclaré que la réouverture de l'espace aérien irakien était effective dès mercredi 8 avril, et ce "en raison de la stabilisation et du retour à la normale de la situation".

En vertu de cette décision, tous les vols civils sont autorisés à reprendre, y compris les survols, les décollages et les atterrissages dans les aéroports irakiens, dès lors qu'ils se conforment à la réglementation et aux instructions en vigueur, a-t-elle précisé.

La réouverture de l'espace aérien irakien fait suite à l'annonce d'un accord de cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran, une trêve conclue moins de deux heures avant l'échéance fixée par le président américain Donald Trump. Les deux pays doivent tenir des négociations au Pakistan.

L'Irak avait fermé son espace aérien depuis le lancement de frappes militaires conjointes par les États-Unis et Israël contre l'Iran le 28 février.

Xinhua/VNA/CVN