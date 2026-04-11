Le Liban et Israël conviennent de négociations sous médiation américaine

Le Liban et Israël sont convenus vendredi 10 avril de tenir une première réunion mardi prochain 14 avril au Département d'État des États-Unis à Washington afin de discuter d'un cessez-le-feu et de fixer une date pour le lancement de négociations sous médiation américaine, a indiqué la présidence libanaise.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Vendredi soir 10 avril, l'ambassadrice du Liban aux États-Unis, Nada Hamadeh Moawad, et l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter, se sont entretenus par téléphone après que le président libanais, Joseph Aoun, a appelé à des discussions directes avec Israël dans le cadre d'une initiative, dans un contexte d'intensification des attaques israéliennes contre le Liban, selon un communiqué publié par la présidence sur la plateforme X.

L'ambassadeur des États-Unis au Liban, Michael Issa, actuellement à Washington, a également pris part à cet échange.

Le communiqué précise que les États-Unis ont chargé leur Département d'État de servir de médiateur entre les deux parties, à la suite d'une série de contacts internationaux et régionaux menés par M. Aoun.

La réunion à venir devrait porter sur la formalisation d'une annonce de cessez-le-feu et sur un calendrier pour le lancement de négociations entre les deux pays.

Xinhua/VNA/CVN