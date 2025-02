Remise de décisions présidentielles à cinq officiers pour des missions de maintien de la paix de l'ONU

Plus précisément, ces officiers iront à la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS), à la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiyé (FISNUA), à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) et à la Mission de formation de l’Union européenne en République centrafricaine.

Photo : VNA/CVN

Pham Manh Thang, directeur du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, a souligné que les cinq officiers avaient reçu des formations rigoureuses et répondaient aux exigences de l'ONU et du ministère de la Défense.

Hoàng Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense et chef du Comité directeur du ministère de la Défense sur la participation aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, a félicité les militaires et a souligné que leurs contributions renforceraient l'image du Vietnam et de l'Armée populaire vietnamienne à l'international.

Il a insisté sur la nécessité pour ces officiers de faire preuve de confiance en leur courage et en leurs compétences professionnelles, tout en cultivant l'esprit d'autonomie pour surmonter les difficultés et se soutenir mutuellement afin de remplir efficacement leurs missions.

À ce jour, le Vietnam a déployé près de 1.100 officiers et personnels dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam prépare actuellement la 4e unité de génie militaire et le 7e hôpital de campagne de niveau 2, qui seront déployés dans les temps à venir.

VNA/CVN