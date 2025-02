Le président Luong Cuong préside la réunion du Comité central de pilotage de la réforme judiciaire

>> Le président Tô Lâm demande d’accélérer la réforme judiciaire

>> Le chef de l’État travaille avec la permanence du Comité central de pilotage de la réforme judiciaire

L'objectif était d'évaluer les résultats de la réforme judiciaire, de définir les priorités pour 2025 et d'examiner le programme de travail 2025 et les règlements de travail du Comité.

Photo : VNA/CVN

Le Comité central de pilotage de la réforme judiciaire, composé de 15 membres, est dirigé par Luong Cuong, membre du Bureau politique et président de la République.

Un rapport présenté lors de la réunion a souligné les réalisations du comité malgré des défis importants, avec la mise en œuvre effective des politiques et orientations de réforme judiciaire du Parti définies par le Parti dans la résolution du XIIIe Congrès national du Parti et les directives ultérieures, y compris la résolution n° 27-NQ/TW sur la poursuite de la construction et de l'achèvement de l'État de droit socialiste dans la nouvelle ère.

En particulier, le comité a examiné trois lois et 11 résolutions concernant l'organisation et le fonctionnement du système judiciaire avant l'approbation de l'Assemblée nationale. Les organes judiciaires centraux ont intensifié leurs efforts pour surveiller, inspecter et améliorer les contrôles internes, a ajouté le rapport.

Un accent particulier a été mis sur le perfectionnement des institutions judiciaires, avec une amélioration des infrastructures, le développement des ressources humaines et la digitalisation des procédures. Le Comité a également préconisé des mesures pour renforcer la qualité des enquêtes, des poursuites et des procès, ainsi que l'efficacité de l'exécution des jugements.

S'adressant à la réunion, le président Luong Cuong a affirmé qu'au fil des ans, en particulier en 2024, le Comité a mené à bien la mise en œuvre de réformes judiciaires clés alignées sur les politiques du Parti. Ces efforts ont amélioré la protection des droits de l'homme et des citoyens, renforcé la sécurité nationale et soutenu le développement socio-économique. Cependant, le chef de l'État a également reconnu plusieurs défis en suspens et a souligné la nécessité de solutions ciblées pour aller de l'avant.

Il a félicité la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti et le Parquet populaire suprême pour leur travail proactif dans la préparation des documents pour la réunion et a réaffirmé l'importance de la collaboration continue entre les agences pour assurer la mise en œuvre efficace des réformes judiciaires.

Luong Cuong a insisté sur l'importance de l'année 2025, marquée par des événements historiques tels que le 80e anniversaire de la Fête nationale et le 50e de la libération du Sud et de la réunification nationale. Il a souligné la nécessité d'intensifier les efforts pour promouvoir la clémence judiciaire et les mesures d'amnistie à l'occasion de ces événements.

Le chef du gouvernement a approuvé les solutions proposées pour améliorer le cadre juridique et renforcer l'efficacité de l'application des lois relatives à la peine de mort. Il a également exhorté le Parquet populaire suprême à intégrer les commentaires du Comité et des agences concernées, en s'efforçant d'affiner rapidement les propositions pour remédier aux goulets d'étranglement et résoudre les problèmes qui ne correspondent plus aux réalités actuelles.

Le Parquet populaire suprême a été prié de se coordonner avec les agences concernées pour préparer les documents nécessaires à soumettre au Bureau politique pour examen au premier trimestre 2025. Cela permet de garantir la qualité et l'avancement des propositions, qui seront présentées à l'Assemblée nationale pour amendements et compléments aux lois concernées plus tard cette année.

VNA/CVN