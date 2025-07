Troisième consultation politique Vietnam - Danemark

Le Vietnam et le Danemark ont réaffirmé leur engagement à approfondir leur partenariat global et leur partenariat stratégique vert lors de la troisième consultation politique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères qui s'est tenue récemment à Copenhague.

La réunion était coprésidée par la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, et la secrétaire d'État au Commerce et aux Investissements du ministère danois des Affaires étrangères, Lina Gandløse Hansen.

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang a exprimé sa gratitude au Danemark pour son soutien de longue date, notamment pour les contributions personnelles de Lina Gandløse Hansen à l'organisation réussie du sommet P4G à Hanoï il y a trois mois. Elle a affirmé la volonté du Vietnam de renforcer son amitié et sa coopération multiforme avec le Danemark, notamment dans les domaines d'intérêt commun.

La secrétaire d’État danoise des Affaires étrangères Lina Gandløse Hansen a réaffirmé que le Danemark attache une grande importance à son partenariat global et stratégique vert avec le Vietnam, saluant les avancées positives de la coopération bilatérale.

Les deux parties ont discuté des réformes du Vietnam et son attrait pour les investisseurs étrangers, tandis que Hang a salué le leadership mondial du Danemark en matière de croissance verte et de développement durable.

Elles ont partagé les développements internes de leurs pays et ont convenu de renforcer le partenariat global entre les deux pays. Lina Gandløse Hansen a souligné que les réformes économiques ambitieuses du Vietnam renforcent son attractivité pour les investisseurs étrangers. La diplomate Lê Thi Thu Hang a salué les succès du Danemark en matière de croissance verte et de développement durable.

Activités signicatives

Les deux parties ont convenu de coordonner l’organisation d’activités significatives, de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux et via divers canaux, et de conjuguer leurs efforts pour faire progresser tous les domaines de coopération, en élevant les relations bilatérales à un nouveau palier, en vue du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2026.

Elles se sont également accordées sur la nécessité de maintenir et de renforcer les mécanismes de coopération existants, y compris le mécanisme de consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères, de poursuivre les rencontres régulières dans les forums multilatéraux et les organisations internationales, contribuant ainsi à renforcer la confiance politique. Les deux parties ont aussi convenu de soutenir activement les candidatures de chacun à des postes importants au sein des organisations régionales et internationales.

Le Vietnam a réaffirmé son soutien à l’intensification des relations entre le Danemark et l’ASEAN, tandis que le Danemark a exprimé son soutien au renforcement des liens entre le Vietnam et l’Union européenne (UE), notamment durant la période où le Danemark assume la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne. Cette coopération vise à promouvoir le développement et la prospérité non seulement des deux pays, mais également des deux organisations régionales - l’ASEAN et l’UE - et à contribuer à la paix, à la coopération et au développement dans le monde.

Les discussions ont également porté sur la coopération économique, commerciale et d’investissement. Le Vietnam a hautement apprécié l’aide publique au développement (APD) fournie par le Danemark - qui s’élève à un milliard de dollars - et a sollicité un soutien continu dans les projets liés au développement rural, à la transition écologique et à la protection de l’environnement. Les deux pays se sont engagés à relancer les mécanismes de dialogue économique et commercial, d’investissement et de technologies ; et à promouvoir des projets dans des secteurs clés comme la croissance verte, l’économie circulaire, l’économie bleue, l’énergie renouvelable et la logistique.

Lê Thi Thu Hang a également proposé que le Danemark, en tant que président tournant du Conseil de l’Union européenne au second semestre de 2025, joue un rôle actif pour promouvoir la ratification rapide de l’accord de protection des investissements entre l'UE et le Vietnam (EVIPA). Elle a aussi informé la partie danoise des efforts du Vietnam pour lutter contre la pêche illégale et développer durablement la filière halieutique, espérant une levée prochaine du "carton jaune" de l’UE.

Les deux pays ont convenu de renforcer la mise en œuvre du Partenariat stratégique vert, du Plan d’action conjoint pour la période 2024-2025 dans le cadre du partenariat stratégique vert et du partenariat global Vietnam - Danemark, du Programme de partenariat énergétique 2024-2025 (DEPP3) ainsi que des engagements dans le cadre de la transition énergétique juste (JETP) en lien avec les accords de Paris et les engagements pris aux COP26 et COP28.

Elles ont aussi échangé sur les mécanismes de coopération dans d’autres domaines : éducation, recherche, santé, défense, transports, culture, tourisme et échanges interpersonnels.

Sur les questions internationales, les deux parties ont souligné l’importance de respecter le droit international et la Charte des Nations unies. Le Danemark a soutenu la position de l’ASEAN en Mer Orientale, notamment la liberté de navigation et le règlement pacifique des différends selon la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS), tout en encourageant une adoption rapide du Code de conduite en Mer Orientale (COC).

Dans le cadre de sa mission au Danemark, la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang a rencontré le vice-ministre permanent des Affaires étrangères du Danemark, Jeppe Tranholm Mikkelsen, ainsi que la vice-ministre de l’Industrie, de l’Économie et des Finances du Danemark Tine Nielsen Hertz.

Les deux parties ont échangé sur les questions globales et ont convenu de se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux et les mécanismes des Nations unies.

