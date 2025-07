Consultation politique au niveau vice-ministériel des AE Vietnam - Pologne

Photo : MAE/CVN

L'événement visait à examiner la coopération bilatérale lors de ces derniers temps, notamment la mise en œuvre des accords conclus lors de la visite du Premier ministre Pham Minh Chính en Pologne, ainsi qu'à discuter des mesures pour renforcer les relations d'amitié et de coopération multiforme entre les deux pays et leurs ministères des AE.

Władysław Teofil Bartoszewski a affirmé que la Pologne attache une grande importance à l'amitié fondée sur la confiance politique et les valeurs partagées, cultivée depuis 75 ans. Il a souligné que les deux pays disposent actuellement de bases suffisantes pour promouvoir une coopération mutuellement bénéfique dans tous les domaines, notamment l'économie, le commerce et l'investissement, pour le développement et la prospérité des deux peuples et pour contribuer à la paix, à la coopération et au développement dans la région comme le monde.

La vice-ministre Lê Thi Thu Hang s'est félicitée de cette consultation politique dans le contexte du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. Le Vietnam prend en haute estime et souhaite renforcer la coopération multiforme avec la Pologne tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Le pays est déterminé à œuvrer avec la Pologne pour mettre en œuvre efficacement les engagements et accords de haut niveau, afin de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur plus substantielle et efficace, selon elle.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coordination pour préparer les futures visites de haut niveau, de créer une base politique, diplomatique et juridique solide pour établir et mettre en œuvre un mécanisme de coopération à long terme entre les deux pays, et d'organiser régulièrement les consultations politiques afin d'assurer le suivi des accords conclus.

Reconnaissant l'étroite coordination entre le Vietnam et la Pologne au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, notamment les Nations unies, les deux parties ont affirmé leur engagement à poursuivre le dialogue et à soutenir mutuellement leurs candidatures respectives aux Nations unies et autres organismes internationaux. Le Vietnam a exprimé son soutien aux efforts de la Pologne pour renforcer ses relations avec l'ASEAN, tandis que la Pologne s'est engagée à soutenir le renforcement des liens du Vietnam avec l'Union européenne (UE).

Sur le plan économique, les deux parties ont noté que le commerce bilatéral a atteint 3,4 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 23 % par rapport à 2023. Elles ont convenu de mettre en œuvre efficacement l'Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA), à supprimer les obstacles techniques, et à favoriser les échanges dans les secteurs forts : produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, textile, chaussures, équipements médicaux, produits pharmaceutiques,... Elles ont convenu de promouvoir la ratification et l'application de l'Accord de protection des investissements entre l'UE et le Vietnam (EVIPA), afin de créer un environnement d'investissement plus sûr et plus favorable et de faciliter la collaboration commerciale dans les domaines où les deux pays ont des atouts.

Lê Thi Thu Hang a appelé la Pologne et l'UE à saluer les efforts du Vietnam dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et à soutenir la levée rapide du "carton jaune" par la Commission européenne sur ses produits halieutiques.

Concernant la coopération en matière de défense et de sécurité, les deux parties ont encouragé les agences et entreprises concernées à participer activement aux expositions et événements sectoriels organisés dans chaque pays. Elles ont également convenu de renforcer le partage d'expériences et d'élargir la collaboration, notamment dans la lutte contre la cybercriminalité, le crime organisé, le terrorisme et le trafic de drogue. Les deux parties se sont également engagées à accélérer les négociations et la signature des documents de coopération pertinents.

La vice-ministre vietnamienne a invité la Pologne à envoyer une délégation de haut niveau à la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies sur la cybercriminalité, qui se tiendra à Hanoï en octobre 2025.

Renforcer la coopération bilatérale

En outre, les deux responsables ont convenu d'intensifier la coopération culturelle, éducative et linguistique, et de promouvoir l'ouverture de liaisons aériennes directes entre les grandes villes des deux pays pour stimuler le tourisme, les échanges entre peuples et les investissements. Ils ont également évoqué la coopération potentielle dans les domaines de l'exploration et du traitement des minéraux, des énergies vertes et renouvelables, des hautes technologies, des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle (IA).

Ils ont également exprimé leur inquiétude face à la montée des tensions dans plusieurs régions et ont souligné l'importance de faire preuve de retenue, de s'abstenir de recourir à la force ou à la menace de la force, et de résoudre les différends pacifiquement, conformément au droit international et à la Charte des Nations unies.

Concernant la Mer Orientale, les deux parties ont souligné l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol, ainsi que du respect du droit international, en particulier de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

À cette occasion, Lê Thi Thu Hang a sollicité le soutien continu du gouvernement polonais à la communauté vietnamienne vivant en Pologne.

Le 8 juillet également, la vice-ministre vietnamien a rendu une visite de courtoisie au ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, qui a salué l'amitié traditionnelle entre les deux nations et a encouragé un renforcement des engagements bilatéraux pour relever les défis mondiaux et contribuer à la paix et à la stabilité régionales.

Lê Thi Thu Hang a affirmé que la Pologne était un partenaire clé du Vietnam en Europe centrale et orientale. Elle a appelé les deux parties à consolider leurs 75 années de relations diplomatiques et à exploiter leurs positions respectives - le Vietnam au sein de l'ASEAN et la Pologne au sein de l'UE - pour favoriser la coopération dans les secteurs émergents, au service des objectifs de développement de chaque pays et contribuant à la paix, à la coopération et au progrès mondial.

Au nom du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son, elle a transmis une invitation au ministre Radosław Sikorski à se rendre au Vietnam.

VNA/CVN