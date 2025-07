Le Vietnam et le Laos renforcent leur coopération diplomatique

À l’occasion de sa visite au Laos et de sa co-présidence de la 10 e Consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères du Vietnam et du Laos, qui s’est tenue les 8 et 9 juillet à Vientiane, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong, a rencontré le vice-Premier ministre lao Saleumxay Kommasith, le ministre lao des Finances, Santiphap Phomvihane, et le chef par intérim de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), Bounlua Phandanouvong.

Photo : VNA/CVN

Lors de ces rencontres, le vice-ministre Nguyên Manh Cuong a félicité le Laos pour ses importantes réalisations en matière de développement national et a réaffirmé l'engagement du ministère vietnamien des Affaires étrangères à collaborer étroitement avec ses homologues lao pour une mise en œuvre efficace des politiques étrangères des deux pays. Il a également souligné l'importance de maintenir une coordination bilatérale étroite au sein des forums internationaux.

Le vice-Premier ministre lao Saleumxay Kommasith a salué le mécanisme de consultation politique au niveau des vice-ministres et a encouragé le renforcement des échanges d'informations et le partage d'expériences. Il a insisté sur la nécessité de préparer méticuleusement les prochaines activités diplomatiques de haut niveau entre les deux pays.

Le ministre des Finances, Santiphap Phomvihane, a partagé les progrès significatifs des projets de coopération bilatérale, notamment la levée de nombreux obstacles. Il a réaffirmé son engagement à renforcer la collaboration avec le Vietnam, en particulier sur les projets de connexion infrastructurelle.

Don son côté, Bounlua Phandanouvong a mis en avant les échanges réguliers entre la Commission des relations extérieures du Comité central du PPRL et le ministère vietnamien des Affaires étrangères, concrétisant un nouveau mécanisme de coopération bilatérale.

Lors de la consultation politique, les deux parties ont échangé sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun. Elles se sont félicitées de la coordination et du soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, notamment l'ASEAN, les Nations unies et le Mékong. La coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères a été jugée de plus en plus étroite et fiable, jetant une base solide pour l'efficacité de la diplomatie économique de chaque pays.

Pour l'avenir, les deux parties ont convenu de poursuivre la préparation des prochaines activités diplomatiques importantes et de renforcer la coopération dans divers domaines. La 11e Consultation politique se tiendra au Vietnam en 2026.

VNA/CVN