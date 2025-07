Consultation politique Vietnam - Slovaquie

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de cette visite, la délégation a été reçue par Pham Gia Tuc, membre du Comité central du Parti, chef adjoint du Bureau central du Parti, et a participé à une séance de consultation politique avec la délégation vietnamienne dirigée par le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Ngô Lê Van.

Saluant la visite de la délégation slovaque, Pham Gia Tuc s'est déclaré convaincu qu'elle contribuait de manière significative au renforcement des relations traditionnelles et de la coopération multiforme entre le Vietnam et la Slovaquie, à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Slovaquie.

Lors de la consultation politique, les deux parties ont échangé sur la situation de chaque pays, examiné la coopération bilatérale récente et discuté des mesures concrètes pour approfondir les relations d'amitié traditionnelle et de coopération multiforme. Elles ont également abordé des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coordination entre les deux ministères, de promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau, et de poursuivre efficacement les consultations politiques régulières au niveau des vice-ministres. Ils ont aussi envisagé d'élargir les mécanismes de coopération entre les unités des deux ministères des Affaires étrangères.

La partie slovaque a exprimé son admiration pour les réalisations socio-économiques du Vietnam et réaffirmé l'importance accordée aux relations traditionnelles avec le Vietnam, le considérant comme un partenaire clé en Asie du Sud-Est.

Photo : VNA/CVN

Marek Estok a souligné l'intérêt croissant des entreprises slovaques pour le marché vietnamien. Il a affirmé qu'il s'emploierait à encourager les pays membres de l'Union européenne (UE) à ratifier rapidement l'Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA), ainsi que la Commission européenne à lever le "carton jaune" INN imposé aux exportations de produits de la mer vietnamiens.

Il a suggéré aux deux ministères de renforcer leur coopération et de promouvoir leur rôle de coordination afin que les ministères, les branches et les localités des deux pays puissent renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la sécurité - défense, de l'éducation - formation, des technologies de l'information, de la culture - tourisme, du travail, etc. ; de se coordonner étroitement au sein des forums multilatéraux tels que les Nations unies, et de favoriser les relations entre l'ASEAN avec la Slovaquie et l'UE.

Les deux parties ont également insisté sur le règlement des différends différends par des mesures pacifiques, sur la base du droit international et de la Charte des Nations unies. Concernant la Mer Orientale, elles ont souligné l’importance de garantir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation maritime et aérienne en Mer Orientale, dans le respect du droit international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

À cette occasion, Marek Estok a salué les contributions positives de la diaspora vietnamienne en Slovaquie. Le vice-ministre Ngô Lê Van a remercié les autorités slovaques pour leur soutien à la communauté vietnamienne.

VNA/CVN