La VASS et la NAPPA signent un accord de coopération scientifique pour 2026-2030

L'Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS) et l'Académie nationale de politique et d'administration du Laos (NAPPA) ont signé, le 5 août à Vientiane, un protocole d'accord de coopération scientifique pour la période 2026-2030.

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Photo : VNA/CVN

Le document a été signé par le professeur-docteur Lê Van Loi, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la VASS, et le docteur Anouphap Tounalom, secrétaire du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président de la NAPPA.

La signature du protocole d'accord entre la VASS et la NAPPA est considérée comme un événement politique et scientifique d'une grande portée stratégique, visant à traduire les orientations, résolutions et politiques des deux Partis et États en une coopération plus approfondie et plus substantielle.

Dans un contexte marqué par des évolutions régionales et internationales complexes, la coopération en matière de sciences sociales et de théorie politique entre la VASS et la NAPPA devrait fournir des bases scientifiques solides pour l'élaboration des orientations, des politiques publiques et des stratégies de développement socio-économique. Elle contribuera également à consolider la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre les deux Partis, deux États et deux peuples.

En vertu de ce protocole d'accord, les deux institutions concentreront leur coopération sur quatre axes prioritaires : la recherche scientifique conjointe et le conseil en matière de politiques publiques ; la formation post-universitaire et le développement des ressources humaines ; les échanges académiques et l'intégration internationale ; ainsi que le partage des données et la transformation numérique.

La VASS et la NAPPA sont convenues de mettre en œuvre ce protocole au moyen de plans d'action annuels. Leurs dirigeants ont réaffirmé leur volonté de rendre la coopération bilatérale plus concrète, plus efficace et plus durable, afin de contribuer au développement de chacun des deux pays ainsi qu'à la prospérité commune du Vietnam et du Laos.

VNA/CVN