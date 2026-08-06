La question de la confiance représente un défi majeur de la cybersécurité moderne

L’Association nationale de la cybersécurité (NCA), l’Association Internet du Vietnam (VIA), la Société par actions de cybersécurité du Vietnam (VSEC) et leurs partenaires ont organisé mercredi 5 août à Hanoï l’événement BSides Hanoï 2026 à l’occasion de la Journée de la cybersécurité du Vietnam (6 août).

>> La foi à l’ère numérique : le défi de la cybersécurité

>> Le Premier ministre appelle à placer l'humain au cœur de la protection numérique

Photo : Baodautu/CVN

Placé sous le thème "No Human" (Sans humain), l’événement a exploré l’évolution des relations entre l’humain et l’intelligence artificielle (IA) au sein des systèmes de sécurité numérique.

Cette manifestation a servi de forum communautaire où chercheurs et experts ont partagé des études pratiques, examiné les tendances émergentes et débattu de solutions face aux défis de la cybersécurité.

Lors de l’événement, le président de la VSEC, Truong Duc Luong, a souligné qu’il s’agissait de la deuxième édition de BSides à Hanoï, un événement qui continue de susciter un vif intérêt au sein de la communauté de la cybersécurité.

BSides Hanoï 2026 a été conçu comme une plateforme reliant la communauté vietnamienne de la cybersécurité aux réseaux internationaux, favorisant le partage des connaissances et contribuant au développement durable de l’écosystème de la cybersécurité.

Les présentations de BSides Hanoï 2026 ont fait l’objet d’une sélection indépendante et d’une évaluation par les pairs effectuée par un comité technique composé d’experts du Vietnam, de Singapour, d’Australie, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Photo : Baochinhphu/CVN

Vu Duy Hiên, secrétaire général adjoint et chef du bureau de la NCA, a insisté sur le fait que l’édification d’un cyberespace sûr au Vietnam nécessite des efforts concertés de la part de la communauté, des experts et des entreprises technologiques. La NCA joue à cet égard un rôle de passerelle entre l’État, les entreprises technologiques, les experts et la communauté pour développer une industrie de la cybersécurité sûre et souveraine.

L’humain face aux nouveaux défis de l’IA

La conférence a abordé un large éventail de sujets, notamment la sécurité de la blockchain, les groupes de menaces persistantes avancées (APT), l’analyse des logiciels malveillants ainsi que les applications de l’IA dans la recherche et la défense en matière de cybersécurité.

Un thème récurrent a émergé de ces études : l’IA redéfinit l’équilibre des forces entre attaquants et défenseurs. Les technologies qui permettent aux professionnels de la sécurité d’accélérer les analyses, d’automatiser les processus et de détecter les menaces sont également exploitées par les attaquants pour accroître la rapidité, l’ampleur et la sophistication de leurs campagnes. L’enjeu de la compétition ne réside donc plus simplement dans la possession de l’IA, mais dans la capacité à l’utiliser, à la contrôler et à l’exploiter plus efficacement.

Parallèlement, la question de la confiance s’impose comme l’un des défis majeurs de la cybersécurité moderne, l’IA jouant un rôle croissant dans la génération de données, le fonctionnement des systèmes et l’aide à la prise de décision. Les interventions ont souligné la nécessité de protéger les infrastructures techniques et de garantir l’authenticité des données, des processus et des décisions au sein de l’environnement numérique.

La conférence BSides Hanoï 2026 a réaffirmé que, si la technologie peut transformer la conception et la gestion de la cybersécurité, elle ne saurait se substituer à l’humain pour l’évaluation, la vérification et la prise de décision.

Fondé à Las Vegas en 2009, BSides est un cycle d’événements de cybersécurité à but non lucratif, porté par la communauté. En juillet dernier, le réseau comptabilisait 1 323 événements organisés dans 300 villes à travers 73 pays.

L’édition de Hanoï, organisée pour la première fois en octobre de l’année dernière, s’inscrit dans la philosophie du réseau - "par la communauté, pour la communauté" - et favorise un espace ouvert, propice aux échanges de fond et centré sur la communauté pour le partage des connaissances en matière de cybersécurité.

VNA/CVN