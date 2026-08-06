Nécessité de renforcer la coordination en matière de cybersécurité

Le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé, le 6 août à Hanoï, la 2 e réunion de 2026 du Comité national de pilotage de la cybersécurité. Il a appelé à renforcer la coordination entre les ministères et les localités, à accélérer l'élaboration du cadre juridique, à développer les capacités nationales de cyberdéfense et à améliorer la résilience face aux cybermenaces dans un contexte de transformation numérique accélérée.

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Photo : VNA/CVN

La réunion s'est tenue au siège du Département de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité utilisant les hautes technologies (ministère de la Police), avec une connexion en ligne vers les sous-comités de cybersécurité des 34 localités du pays.

Le Premier ministre a estimé qu'au cours du premier semestre 2026, les efforts visant à garantir la cybersécurité nationale avaient obtenu des résultats importants et complets. Il a salué les contributions des ministères, des secteurs, des autorités locales, des forces spécialisées, des entreprises, des associations professionnelles et des experts, qui ont contribué à préserver la stabilité politique, l'ordre public ; à favoriser la transformation numérique et à renforcer la confiance numérique nationale.

Il a toutefois reconnu plusieurs insuffisances, notamment une prise de conscience encore insuffisante des enjeux de cybersécurité. La protection des réseaux et des données demeure limitée au sein de plusieurs organismes responsables des systèmes d'information. Certaines dispositions relatives à la cybersécurité ne sont pas pleinement appliquées.

Les violations commises sur les plateformes numériques transfrontalières restent par ailleurs complexes à traiter. Le recrutement, la formation et l'attraction de personnels hautement qualifiés dans le domaine de la cybersécurité ne répondent pas encore aux besoins, tandis que le développement des technologies de base et de l'industrie nationale de la cybersécurité progresse lentement.

Photo : VNA/CVN

Dans les années à venir, les cyberattaques, l'espionnage informatique, la guerre de l'information, la manipulation des perceptions et la cybercriminalité continueront de s'entrecroiser, représentant un défi majeur pour la sécurité nationale et le développement socio-économique, a-t-il estimé.

Il a donc chargé le ministère de la Police de finaliser rapidement le projet de Loi sur la sécurité des données, en vue de son adoption lors de la deuxième session de l'Assemblée nationale, en octobre 2026. Le ministère devra également élaborer un cadre national de sécurité de l'intelligence artificielle et mettre en place des capacités spécialisées dans ce domaine en 2027. Dès 2026, des lignes directrices provisoires sur l'utilisation sûre de l'IA dans les administrations publiques devront être publiées.

Le ministère des Sciences et des Technologies est chargé de soumettre, au troisième trimestre 2026, un mécanisme spécifique destiné à attirer et à soutenir les entreprises technologiques et les jeunes pousses vietnamiennes spécialisées dans la cybersécurité.

Le Premier ministre a également demandé au ministère de la Police d'élaborer, pour le troisième trimestre 2026, un indice national de cybersécurité servant à évaluer les capacités des ministères, organismes, localités, organisations et entreprises en la matière.

Il a en outre insisté sur la mise en service, en 2027, du Centre régional Asie-Pacifique de lutte contre la cybercriminalité, sur la préparation d'une initiative consacrée à "l'économie de la cybersécurité" dans le cadre de l'APEC 2027, sur le renforcement des capacités des forces spécialisées et sur l'extension du Centre national des opérations de cybersécurité, dont les travaux devront être achevés au deuxième trimestre 2028.

Le ministère de la Défense est chargé de développer les capacités de combat dans le cyberespace en cas de guerre ou de conflit armé et d'organiser au moins un exercice interministériel à l'échelle nationale en 2026.

Le ministère des Sciences et des Technologies, en coordination avec les ministères de la Police et des Finances, devra publier des orientations précises sur l'affectation d'au moins 15% des budgets consacrés aux programmes, projets et initiatives de transformation numérique à la cybersécurité, avant la fin du troisième trimestre 2026.

Les ministères de l'Industrie et du Commerce, de la Construction, de la Santé, de l'Agriculture et de l'Environnement, ainsi que les organismes responsables des infrastructures essentielles, devront élaborer des plans de continuité d'activité et de reprise après sinistre, tout en assurant la connexion de leurs systèmes de surveillance et d'alerte avec le Centre national de cybersécurité.

Le ministère des Affaires étrangères sera chargé d'élaborer, avec le ministère de la Police et les organismes concernés, les positions diplomatiques, les dossiers juridiques et les mécanismes de coopération internationale relatifs à la souveraineté dans le cyberespace, à la lutte contre la cybercriminalité transfrontalière et au traitement des violations commises par les plateformes étrangères, tout en participant activement aux processus des Nations unies et des organisations régionales.

Enfin, le Premier ministre a demandé aux ministères, secteurs et localités de mettre à jour leur plan d'action pour les derniers mois de 2026, de procéder à une évaluation complète et de corriger sans délai les failles de sécurité des systèmes d'information placés sous leur responsabilité.

VNA/CVN