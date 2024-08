Présentation de la culture gastronomique vietnamienne en Inde

Dans l'après-midi du 4 août, le Festival de la gastronomie vietnamienne a officiellement ouvert ses portes au Centre de foire-expo de l’Inde à Noida, dans l'État de l'Uttar Pradesh, dans le Nord de l'Inde. Ce festival de deux jours s'inscrit dans le cadre de l'Exposition internationale de l'hôtellerie et de l'alimentation en Inde (IHE) 2024.

>> Le Vietnam pho Festival 2024 aura lieu en octobre prochain en République de Corée

>> Une entreprise vietnamienne participe au Salon international Mexipan 2024

>> Hanoï dans la liste des villes dont la cuisine est parmi les plus attrayantes du monde

Photo : VNA/CVN

L'événement est organisé par l’Office du commerce - ambassade du Vietnam en Inde, en collaboration avec l'Association de la culture gastronomique du Vietnam, de Vietnam Airlines, de Vietravel et de la Compagnie par actions des aliments Uniben.

S'exprimant lors de l'événement, Bùi Trung Thuong, conseiller commercial du Vietnam en Inde, a déclaré que c'était la première fois que le Vietnam était choisi comme pays partenaire de l’IHE. Avec environ 1.000 stands qui devrait attirer environ 20.000 à 25.000 visiteurs, l'IHE 2024 est une bonne opportunité pour les entreprises vietnamiennes de promouvoir leur cuisine et de présenter le Vietnam en tant que destination.

Selon Bùi Trung Thuong, l'Inde est un grand marché, grâce aux foires et aux programmes gastronomiques de ce type, les Indiens en apprendront davantage sur le Vietnam. C'est aussi une opportunité pour les entreprises vietnamiennes d’affirmer leur marque et la qualité de leurs produits.

Dans une interview accordée à un journaliste de l'Agence Vietnamienne d’Information à New Delhi, le Dr Rakesh Kumar, président du Centre de foire-expo de l’Inde à Noida, a déclaré que les Indiens étaient également très heureux de voir être organisé ce festival gastronomique dans leur pays. Il s’est déclaré convaincu que la participation vietnamienne à l’IHE créerait davantage de liens culturels entre l'Inde et le Vietnam.

Il est prévu que lors du dernier jour du festival, la gastronomie vietnamienne continue à être présentée aux entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, aux agences de voyages, aux organisateurs d'événements et commerçants du secteur de l'alimentation et des boissons en Ide au restaurant Paprika, à l'hôtel ExpoInn Suites & Convention.

VNA/CVN