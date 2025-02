Le Vietnam en haut de la liste des destinations les plus recherchées sur Google

Le volume de recherche pour le tourisme au Vietnam via l’outil de suivi des tendances du marché de Google a augmenté de 30% entre novembre 2024 et janvier 2025.

Les touristes des États-Unis, d’Australie, d’Inde, du Japon, de la République de Corée, de Singapour, du Royaume-Uni, du Canada, de l’Allemagne et de la Malaisie sont parmi ceux qui recherchent le plus d’informations sur le Vietnam.

Il s’agit notamment des principaux marchés touristiques du Vietnam en Asie du Nord-Est, en Asie du Sud-Est, en Europe et en Amérique du Nord.

En particulier, les volumes de recherche élevés en provenance d’Australie et d’Inde, classés deuxième et troisième, soulignent le potentiel et la marge de croissance importants de ces marchés au cours de la période à venir.

Photo : VNA/CVN

Les destinations les plus recherchées au Vietnam par les voyageurs internationaux sont Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Dà Nang, Phu Quôc, Nha Trang, Hôi An, Dà Lat, Phan Thiêt, Huê et Vung Tàu.

Après une année de percée réussie en 2024, il s’agit véritablement d’un signal positif pour l’industrie touristique du Vietnam.

En janvier 2025, le Vietnam a accueilli près de 2,1 millions de visiteurs internationaux, soit une augmentation de 18,5% par rapport au mois précédent, une hausse de 36,9% par rapport à la même période 2024 et de 37,8% par rapport à la période pré-pandémique 2019.

Les experts estiment que la demande croissante des touristes internationaux pour le Vietnam reflète l’efficacité des politiques de visas ouverts nouvellement mises en œuvre et des programmes de promotion du tourisme révolutionnaires ciblant les marchés clés au cours de l’année écoulée.

Il est remarquable de constater que cette tendance de recherche contribue également à élever la marque touristique du Vietnam sur la scène mondiale.

VNA/CVN