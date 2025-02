Quang Ninh

Pèlerinage à Dông Triêu, la terre sacrée de la dynastie des Trân

La ville de Dông Triêu, située dans la province de Quang Ninh, est un lieu riche en histoire et en culture, profondément marqué par l'héritage de la dynastie des Trân (1226-1400), l’une des plus illustres de l’histoire du Vietnam.

Photo : Minh Duc/VNA/CVN

Ce territoire regorge de vestiges culturels et religieux, témoignant de la grandeur de cette dynastie. Au fil des siècles, Dông Triêu est devenue une destination spirituelle de choix, attirant bouddhistes, visiteurs et habitants venus rendre hommage aux rois Trân.

Nichée à l’ouest de Quang Ninh, l’aire protégée des vestiges historiques nationaux de la dynastie Trân comprend 25 sites, dont 14 ont été classés monuments nationaux, parmi lesquels figurent les tombes de sept rois Trân, deux temples et plusieurs structures bouddhiques.

Le premier point d’intérêt de ce parcours historique est le temple An Sinh, dédié aux rois Trân. Son enceinte est ornée par huit sagoutiers, arbres symbolisant la pérennité des huit empereurs Trân qui y sont honorés. Selon Nguyên Thi My Linh, une guide accréditée, les fouilles archéologiques menées sur le site ont révélé de nombreux artefacts, permettant de mieux comprendre son histoire et son évolution.

"L'exposition en plein air d'An Sinh présente 100 objets, dont des bases de colonnes, qui illustrent l'histoire du temple à travers ses différentes phases de restauration. Cette zone comprend également d'autres artefacts, tels que des remparts, des marches en pierre et des éléments architecturaux", nous décrit-elle.

Photo : BQN/CVN

Au cœur de ce complexe se trouve le Thai Miêu, temple royal où sont vénérés les ancêtres et les rois de la dynastie Trân. Sa disposition, en parfaite harmonie avec les principes cosmiques, illustre la fusion du ciel, de la terre et de l’humanité. Selon Pham Xuân Hoàn, responsable du site, le Thai Miêu constitue un élément incontournable de toute exploration de l’histoire et de la culture de Dông Triêu.

"La différence essentielle entre Dông Triêu et les autres lieux sacrés de la dynastie Trân dans les provinces de Nam Dinh et Thai Binh réside justement dans ce Thai Miêu, le temple ancestral qui ne peut être situé que sur la terre d’origine des Trân. Le Thai Miêu est donc le site central autour duquel ont été érigés temples, pagodes et tombes des rois", explique-t-il.

À la fin du XIIIe siècle, le roi Trân Nhân Tông, troisième souverain de la dynastie, quitta le palais royal pour la montagne Yên Tu, située dans la ville de Dông Triêu. Il fondala branche Truc Lâm du bouddhisme, créant ainsi un immense héritage spirituel. Ce courant a été largement diffusé à Ngoa Vân, un site emblématique abritant une série de constructions religieuses, dont l’une d’elle contient la relique sacrée du roi-bouddha lui-même. Le vénérable Thich Dao Hiên, vice-président du comité d’administration de l’Église bouddhique du Vietnam pour la province de Quang Ninh, nous explique l’importance particulière de ce site.

"Ngoa Vân est un lieu d’une grande sacralité, préservant une architecture intacte datant de la dynastie Trân. Récemment, la découverte d’un lotus en or, artefact précieux de cette époque, a renforcé l’importance spirituelle de ce site, qui est désormais reconnu comme trésor national", souligne-t-il.

Le printemps est le moment idéal pour visiter Dông Triêu et se plonger dans l’histoire et la culture exceptionnelles de cette région, pour ressentir la profondeur spirituelle d’une époque glorieuse et les valeurs de dignité nationale qu’elle incarne.

"Depuis 2020, Dông Triêu a investi plus de 300 milliards de dôngs (12 millions de dollars) pour restaurer et préserver ces sites précieux. L’idée est de les intégrer dans des circuits touristiques régionaux pour enrichir l’offre touristique de Quang Ninh et des provinces avoisinantes. Nos efforts de promotion portent notamment sur les sites candidats à une inscription au patrimoine naturel mondial de l’UNESCO", fait savoir Nguyên Van Công, secrétaire du comité municipal du Parti.

Les balades printanières à Dông Triêu, terre sacrée de la dynastie Trân, sont donc bien plus qu’un simple voyage dans le passé : il s’agit d’un véritable pèlerinage culturel et spirituel, un retour aux racines de l’histoire vietnamienne.

