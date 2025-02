Le tourisme côtier de Quang Nam cherche son rythme de croisière

Afin de créer une dynamique décisive pour le développement du tourisme côtier, la province de Quang Nam mobilise des ressources pour construire une infrastructure de transport moderne et intégrée. Cette initiative vise à renforcer les connexions régionales et interrégionales le long des corridors économiques côtiers et est-ouest.

Photo : VNP/CVN

Située au cœur de la région touristique du Centre, la province de Quang Nam se distingue par une offre touristique variée reposant sur un patrimoine culturel riche, des paysages naturels diversifiés, une gastronomie unique et l’artisanat traditionnel. Avec 125 km de côtes, elle possède de nombreuses plages réputées comme Cua Dai, An Bàng, Hà My, Tam Thanh, Bai Rang, et Tam Tiên, ainsi que des îles célèbres, telles que Cù Lao Chàm (Hôi An) et Tam Hai (Nui Thành). Ces ressources naturelles constituent un levier essentiel pour le développement du tourisme balnéaire et insulaire.

Selon Nguyên Thanh Hông, directeur du Département de la culture, des sports et du tourisme de Quang Nam, le secteur du tourisme côtier contribue de manière significative à l’économie locale. Ces dernières années, les autorités provinciales ont mis en place des politiques visant à exploiter durablement le potentiel du littoral pour attirer les investisseurs. Grâce à ces mesures, plusieurs grands projets touristiques ont vu le jour dans la partie est de la province, notamment le complexe Nam Hôi An-Hoiana, Vinpearl Resort & Golf Nam Hôi An et Tui Blue Nam Hôi An, offrant des services de luxe aux visiteurs.

Parallèlement, des investissements conséquents ont été alloués au développement des infrastructures de transport, facilitant l’accès aux stations balnéaires. La province a ainsi renforcé les liaisons entre les hôtels côtiers, l’aéroport de Chu Lai, l’aéroport international de Dà Nang, ainsi que les ports de Ky Hà et Cua Dai. De nombreux sites côtiers, tels que An Bàng (Hôi An), Cua Khe (Thang Binh), Tam Thanh (Tam Ky), Tam Tiên et Tam Hai (Nui Thành), ont été aménagés et exploités.

Grâce à ces avantages naturels et infrastructurels, plusieurs plages de Quang Nam ont été classées parmi les plus belles au monde par des magazines de voyage internationaux. Cette notoriété a permis d’attirer un flux croissant de touristes nationaux et étrangers, générant d’importantes retombées économiques et créant de nombreux emplois pour les communautés locales. En outre, le tourisme contribue à la valorisation des villages artisanaux, à la préservation des traditions culturelles et des fêtes locales, telles que la fête des pêcheurs, les chants traditionnels Ba Trao et les courses de bateaux.

Photo : VNP/CVN

Depuis la construction du pont de Cua Dai et de l’axe côtier Vo Chi Công reliant Hôi An à l’aéroport de Chu Lai, l’essor du tourisme côtier s’est accéléré. En 2024, Quang Nam a accueilli plus de 8 millions de visiteurs, soit une hausse de 14% par rapport à 2023 et 6 % au-dessus des prévisions. Les recettes issues des visites et de l’hébergement ont atteint 9 200 milliards de dongs (+19% sur un an), tandis que les revenus socio-économiques générés par le tourisme ont dépassé 21.600 milliards de dôngs. Les établissements hôteliers et les complexes balnéaires ont représenté environ 30% des nuitées, avec un taux d’occupation moyen de 60%.

Vers un tourisme vert et durable

Le président du Comité populaire provincial, Lê Van Dung, reconnaît que le tourisme côtier à Quang Nam n’a pas encore exploité pleinement son potentiel. Plusieurs défis persistent, notamment l’absence de planification globale, des infrastructures insuffisantes, ainsi qu’un manque de diversification des produits touristiques. L’offre actuelle reste concentrée autour de Hôi An, et les activités balnéaires se limitent essentiellement à la bande côtière, sans développement significatif des sports nautiques et des services annexes.

Bien que des projets d’envergure aient vu le jour dans le sud-est de la province, le tourisme balnéaire reste fragmenté et peu structuré. La prise de conscience en matière de protection environnementale est encore limitée, tant chez les entreprises touristiques que chez les visiteurs et les populations locales. En outre, les effets du changement climatique et des catastrophes naturelles constituent des facteurs de risque majeurs pour la préservation des sites côtiers et le développement durable du tourisme maritime.

Face à ces défis, la province de Quang Nam a suivi une approche tournée vers l’écotourisme et le tourisme durable. En 2021, le Comité provincial du Parti a adopté une résolution stratégique fixant les orientations du développement régional jusqu’en 2025, avec une vision à l’horizon 2030. L’objectif est de transformer le sud-est de Quang Nam en un pôle urbain dynamique combinant tourisme, industrie propre et agriculture high-tech, tout en faisant du secteur maritime un moteur clé de l’économie locale.

Photo : VNP/CVN

Dans cette perspective, la province envisage une restructuration du projet Nam Hôi An, avec la création de nouveaux pôles touristiques le long du littoral sud. Elle prévoit également le développement d’infrastructures touristiques haut de gamme, incluant des centres de conférences, des espaces commerciaux, ainsi que des complexes sportifs et de loisirs modernes. Par ailleurs, des investissements seront alloués à l’aéroport de Chu Lai et aux ports maritimes de Nui Thành, afin de renforcer l’attractivité du tourisme de croisière et d’améliorer les connexions aériennes internationales.

Afin d’accélérer la croissance du tourisme côtier, les autorités provinciales comptent poursuivre l’aménagement des infrastructures, en intégrant des critères de capacité d’accueil et de gestion durable. L’expansion des produits touristiques tiendra compte des exigences du marché tout en limitant la concurrence excessive entre les acteurs du secteur.

La province s’engage également à mobiliser des financements privés pour la réhabilitation des sites naturels, le développement des villages artisanaux et la mise en valeur des patrimoines culturels locaux. L’objectif est de diversifier l’offre touristique, de valoriser l’image des destinations côtières et d’augmenter les dépenses moyennes des visiteurs.

Les autorités touristiques de Quang Nam prévoient d’intensifier leurs efforts en adoptant des politiques de résilience face au changement climatique et aux catastrophes naturelles, afin de préserver les ressources maritimes. Elles encouragent également la transition des populations locales vers des activités écotouristiques, en remplaçant les métiers ayant un impact négatif sur l’environnement par des emplois durables et générateurs de revenus stables.

Parallèlement, la province cherche à attirer davantage d’investissements dans les projets de tourisme côtier, tout en renforçant les partenariats avec les secteurs connexes. Enfin, Quang Nam entend promouvoir activement son tourisme balnéaire à travers des campagnes de marketing ciblées et l’amélioration continue de la qualité des services.

