Hanoï et Hôi An parmi les meilleures destinations au monde en 2025

La capitale vietnamienne Hanoï s’est classée septième sur la liste Travelers’ Choice Awards Best of the Best Destinations publiée par Tripadvisor, tandis que la ville de Hôi An, dans le Centre, en occupe la 11e place.

Selon la première plateforme de voyage en ligne au monde, la charmante capitale vietnamienne a bien vieilli, préservant le vieux quartier, les monuments et l’architecture coloniale, tout en laissant place à des développements modernes à côté.

Hanoï a peut-être abandonné plusieurs anciens noms, dont Thang Long, ou "dragon ascendant", mais elle n’a pas oublié son passé, comme en témoignent des sites tels que le mausolée de Hô Chi Minh et la prison de Hoa Lo. Lacs, parcs, boulevards ombragés et plus de 600 temples et pagodes ajoutent à l’attrait de cette ville, qui s’explore facilement en taxi, a-t-il noté.

La ville a accueilli 27,86 millions de visiteurs en 2024, soit une augmentation de 12,7% par rapport à l’année précédente. Parmi eux, 6,35 millions étaient des visiteurs internationaux, en hausse de 34,4%, a rapporté le Département municipal du tourisme.

Hôi An s’est classée 11e sur la liste. Cette ville située sur la côte centrale du Vietnam est un exemple bien préservé de l’important port commercial d’Asie du Sud-Est qu’elle était du XVe au XIXe siècle.

Déjà une étape courante pour les routards, elle est de plus en plus connue des touristes. Le 14e jour de chaque mois lunaire, la ville troque ses lumières électriques contre des lanternes colorées traditionnelles. Parmi les sites à visiter figurent le pont couvert japonais et le temple Quan Công. Laissez les tailleurs experts de la ville vous confectionner des vêtements sur mesure, a-t-il noté.

En 2024, Hôi An a accueilli plus de 4,4 millions de visiteurs, atteignant environ 95% du plan fixé en début d’année (plus de 4,6 millions de visiteurs), selon les chiffres publiés par le 16 décembre 2024 par le journal Quang Nam.

Les Travelers’ Choice Awards récompensent les destinations, hôtels, restaurants, activités et autres choses préférées des voyageurs, en fonction des avis et opinions recueillis auprès des voyageurs et des convives du monde entier sur Tripadvisor sur une période de 12 mois. Sur ses 8 millions d’annonces, moins de 1% atteignent ce cap.

Le titre Best of the Best décerné par les Travelers’ Choice Awards classe les meilleurs hébergements, destinations, plages, restaurants et activités dans des catégories et zones géographiques spécifiques.

Il est décerné aux établissements qui reçoivent un grand nombre d’avis et d’opinions de la part de la communauté Tripadvisor sur une période de 12 mois. Sur ses 8 millions d’annonces, moins de 1% atteignent ce niveau.

