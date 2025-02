Hô Chi Minh-Ville

Balade dans la mégapole du Sud, aux rythmes de la rue

Photo : Saigon Adventure Tours

L’histoire du cyclo-pousse remonte à 1939, date à laquelle un Français du nom de Coupeaud a eu l’idée de ce moyen de transport pour le moins original. Pour promouvoir son invention, il a organisé un voyage inaugural de Phnom Penh à Saigon (aujourd’hui Hô Chi Minh-Ville), parcourant ainsi environ 200 km avec deux conducteurs qui se relayaient.

Dans les années 1950 et 1960, le cyclo-pousse servait non seulement au transport de passagers mais également au transport de marchandises. Aujourd’hui, les visiteurs privilégient le cyclo-pousse pour découvrir les richesses historiques et culturelles de Hô Chi Minh-Ville.

"Je pratique ce métier depuis plus de 20 ans. Les touristes, qu’ils viennent des États-Unis, de Chine, d’Inde ou de Thaïlande, sont fascinés par le dynamisme de la ville. C’est une fierté pour moi de leur faire découvrir son évolution", dit Huynh Van Ut, un conducteur de cyclo-pousse.

Bien que moins utilisé aujourd’hui comme moyen de transport quotidien, le cyclo-pousse reste privilégié par les touristes en quête d’une expérience authentique.

"De toutes mes balades à Hô Chi Minh-ville, celle en cyclo-pousse reste la plus mémorable. C’est une manière agréable et immersive de parcourir la ville, en harmonie avec son ambiance unique", confie Nguyên Phan Hoàng Minh, étudiant vietnamien aux États-Unis.

Mariage entre tradition et modernité

Photo : xichlotours.com

Circulant principalement autour des sites touristiques et des quartiers animés, les cyclo-pousses offrent une perspective originale sur la ville. De nombreux conducteurs, parlant souvent anglais, partagent anecdotes et histoires avec leurs passagers.

"Le cyclo-pousse permet d’observer tranquillement la vie locale: des rues même des ruelles, tout en respirant l’air de la ville. C’est idéal pour prendre des photos, avec une perspective unique sur la ville", constate Hông Minh, une touriste venue de Hanoï.

Le parcours en cyclo-pousse révèle les contrastes de Hô Chi Minh-Ville : de la rue piétonne Nguyên Huê, rythmée par ses animations, aux gratte-ciels scintillants, en passant par les vestiges coloniaux du Comité populaire de 110 ans ou encore l’effervescence du marché Bên Thành...

Le cyclo-pousse incarne parfaitement le mariage entre tradition et modernité qui caractérise Hô Chi Minh-Ville.

VOV/VNA/CVN