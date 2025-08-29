Tourisme durable 2025

Lancement du projet de formation, d'orientation professionnelle et de sensibilisation

L’Université de Hanoï et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ont lancé vendredi 29 août dans la capitale le projet "Formation - orientation professionnelle et sensibilisation au tourisme durable 2025".

Photo : HANU/CVN

Le projet "Formation - orientation professionnelle et sensibilisation au tourisme durable 2025" s’inscrit dans le cadre de la programmation 2024-2027 de l’OIF, et s’appuie sur les résultats probants du projet "Formation et sensibilisation dans le domaine du tourisme durable au Vietnam 2024", également coordonné par les deux établissements.

"L’OIF est une institution internationale fondée sur le partage du français et de valeurs communes. Dans le cadre de sa Programmation 2024-2027, elle a initié le programme +Promotion du tourisme durable+, qui est déployé dans quatre pays pilotes, dont le Cambodge, les Comores, le Cap-Vert et le Vietnam. Ce projet contribue à faire du tourisme durable un pilier du développement dans les pays francophones ciblés. Son ambition est de créer des écosystèmes touristiques durables et inclusifs, en plaçant les jeunes et les femmes au cœur de l’action", a déclaré Adjara Diouf, coordinatrice du projet "Promotion du tourisme durable" de l’OIF.

Elle a souligné : "Au Vietnam, l’OIF, par l’intermédiaire de sa représentation pour l’Asie-Pacifique (REPAP) et de l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), renouvelle son partenariat fructueux avec l'Université de Hanoï. Ensemble, nous déployons un programme de développement de carrière dans le secteur du tourisme durable destiné à près de 500 étudiants vietnamiens".

Photo : Quê Anh/CVN

L’originalité de cette nouvelle édition repose sur une approche de terrain renforcée, axée sur la co-construction de produits touristiques durables entre trois parties prenantes : les universités, les professionnels du tourisme, et les coopératives de femmes locales. L’agriculture biologique, l’artisanat traditionnel et l’accueil communautaire deviennent ainsi les piliers d’une stratégie à fort impact : former, expérimenter, professionnaliser. L’objectif est double : d’une part, outiller les jeunes pour qu’ils deviennent des acteurs du changement dans un tourisme plus éthique ; d’autre part, offrir aux femmes des zones rurales de véritables débouchés économiques à travers des produits touristiques durables en valorisant des produits agricoles biologiques ou objets artisanaux encore peu valorisés dans les circuits touristiques.

Ce projet prometteur vise à promouvoir un modèle de tourisme durable, inclusif et professionnalisant et s’inscrit dans une dynamique de valorisation du patrimoine agricole et artisanal vietnamien, tout en répondant aux enjeux cruciaux d’insertion des jeunes et d’autonomisation économique des femmes rurales.

Près de 500 étudiants bénéficiaires

Photo : Quê Anh/CVN

Le projet "Formation - orientation professionnelle et sensibilisation au tourisme durable 2025", d’août à novembre 2025, est destiné à près de 500 étudiants de langues étrangères, y compris le français, venant de Hanoï, de Huê, de Dà Nang, de Hô Chi Minh-Ville. Il se compose de deux activités principales.

La première consiste en un séminaire de sensibilisation et d’immersions sur le terrain autour des savoir-faire artisanaux et agricoles, prévu conjointement à Hanoï, Huê, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville. Cette activité vise à sensibiliser les étudiants à une conception et une communication responsables pour les produits artisanaux et agricoles liés au tourisme durable. Elle combine des ateliers pédagogiques à la découverte de savoir-faire traditionnels souvent marginalisés dans les circuits touristiques, notamment ceux portés par des femmes, tels que la production maraîchère biologique des coopératives ou le métier de saunier, le tressage de bambou, la fabrication de chapeau conique (nón lá), ou encore de produits issus du cocotier ou de la jacinthe d’eau…

La deuxième concerne une table ronde intersectorielle et un forum de l’emploi lié au tourisme durable, prévus en octobre à Hanoï. L’objectif est double : partager les productions étudiantes issues des immersions sur le terrain (prototypes de circuits, propositions de valorisation) et encourager le dialogue entre les formations universitaires et les besoins professionnels concrets du secteur.

"L’Université de Hanoï forme aujourd’hui environ 600 étudiants en management du tourisme ainsi que près de 600 étudiants issus des filières de langues étrangères suivant une orientation vers le tourisme, dont près de 150 étudiants francophones. Parmi ces 1.200 étudiants, les deux tiers sont des jeunes filles. Ces jeunes étudiants représentent une future main-d’œuvre qualifiée qui contribuera activement au développement d’un tourisme durable dans notre pays. C’est pourquoi ces formations sont essentielles. Beaucoup de nos étudiants découvrent pour la première fois les concepts de base du tourisme durable ainsi que certains modèles appliqués au Vietnam. Ils bénéficieront de l’enseignement de spécialistes issus d’universités et de dirigeants d’entreprises touristiques expérimentés", a affirmé Nguyên Thi Cuc Phuong, vice-rectrice de l’Université de Hanoï.

Quê Anh/CVN