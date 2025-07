Valorisation des produits agricoles vietnamiens

Cet événement important marque non seulement une nouvelle étape dans la promotion du commerce agricole, mais contribue également à valoriser les produits agricoles vietnamiens sur le marché international, notamment les fruits de spécialité du delta du Mékong, en particulier ceux de la nouvelle province de Dông Thap, issue des anciennes provinces de Tiên Giang et de Dông Thap.

Potentiel d’exportation de la mangue

Tiên Giang compte actuellement plus de 3.300 hectares de manguiers, pour une production annuelle dépassant 50.000 tonnes. Les mangues sont non seulement consommées sur le marché intérieur, mais aussi exportées vers la Chine, la République de Corée, le Japon, les États-Unis et plusieurs pays européens.

Grâce aux avancées scientifiques et techniques, la majeure partie des mangues de la province est aujourd’hui produite selon les normes VietGAP, avec 57 zones de culture certifiées couvrant une superficie de près de 1.802 ha, dont 52,5 ha dédiés à la mangue Hoà Lôc. Pour promouvoir cette variété emblématique, en plus de son acceptation sur le marché américain, Tiên Giang a coopéré avec Vietnam Airlines afin de proposer la mangue Hoà Lôc à bord de ses vols depuis 2019.

Selon les évaluations, il s’agit d’un canal efficace pour promouvoir la marque Hoà Lôc, stimuler la consommation et contribuer à créer une chaîne de valeur reliant la production et la consommation de produits agricoles locaux. Actuellement, cette mangue est exportée vers des marchés exigeants tels que la France, les États-Unis, le Canada, l’Australie, le Japon, Singapour, Taïwan (Chine) et la Chine.

L'ancienne province de Dông Thap possède la plus grande superficie de maguiers du delta du Mékong, avec près de 14.000 hectares, pour une production annuelle de plus de 185.000 tonnes. Les mangues Dông Thap se déclinent en trois variétés principales : la mangue Hoà Lôc, la mangue Cat Chu et la mangue à peau verte ; la mangue Cat Chu représente 60% de la superficie cultivée. Ainsi, la consommation intérieure de mangues Dong Thap s'élève à 28%, l'exportation à petite échelle à 70% et l'exportation officielle à 5-7%.

Pour répondre aux exigences du marché d'exportation de la mangue, l'ancienne province de Dông Thap a développé 8.228 hectares de mangues enregistrés pour des codes de zone de culture, avec 296 codes ; neuf installations de conditionnement de la région ont enregistré des codes d'installation de conditionnement ; 33 organisations et particuliers ont obtenu la certification VietGAP pour leurs manguiers, sur une superficie de 353 hectares.

Le ministère des Sciences et des Technologies a élaboré un "Programme de développement de la propriété intellectuelle à l’horizon 2030", mis en œuvre depuis 2022. Ce programme comprend notamment la gestion et le développement de l’indication géographique "Cao Lanh" pour les produits à base de mangue de l'ancienne province de Dông Thap, ainsi que le contrôle qualité et la certification des zones de culture destinées à l’exportation. L’indication géographique "Cao Lanh" a été créée pour valoriser les produits à base de mangue issus de cette localité et leur permettre d’accéder à des circuits de distribution modernes tels que Co.opmart, Big C, MM Mega Market et VinMart.

Actuellement, les mangues de Dông Thap, en plus d’être présentes sur les marchés traditionnels et de gros, sont également disponibles dans les usines de transformation et les réseaux de distribution modernes, tant au niveau national qu’international. Elles sont exportées vers l’Union européenne (notamment les Pays-Bas), les États-Unis, la Russie, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Chine et la République de Corée. Par ailleurs, elles sont aussi commercialisées sur plusieurs plateformes numériques.

Ces éléments témoignent du fort potentiel et des vastes opportunités de développement commercial dont bénéficient encore les mangues de Dông Thap. Pour s'implanter dans la chaîne de valeur et s'intégrer à la consommation, les mangues de Dông Thap sont commercialisées sur des plateformes de commerce électronique. Il s'agit d'un canal de distribution important, contribuant à l'introduction et à la connexion de la consommation transfrontalière. Récemment, la province a soutenu de nombreuses entreprises pour leur permettre d'accéder à des méthodes commerciales, notamment via les modèles "My Mango Tree" et "Dông Thap Specialty Booth". Les produits à base de mangue sont de plus en plus nombreux sur les plateformes de commerce électronique : Voso, Postmart, Lazada et Shopee.

Affirmation de la marque

Afin de renforcer la chaîne de valeur des fruits locaux de spécialité et de leur conférer un avantage concurrentiel, l'ancienne province de Tiên Giang met en œuvre un projet de développement de la chaîne de production et de consommation de mangues Hoà Lôc pour la période 2020-2025, avec une orientation jusqu’en 2030.

Par ailleurs, le secteur agricole provincial soutient activement les agriculteurs, les coopératives, les groupements de production de mangues et les entreprises exportatrices dans la mise en œuvre de la traçabilité et de modes de production conformes aux normes VietGAP et GlobalGAP, afin de garantir l’hygiène, la sécurité alimentaire et la qualité des produits destinés à l’exportation.

Le vice-président du Comité populaire provincial de l'ancienne province de Tiên Giang, Pham Van Trong, a souligné que pour augmenter les exportations de mangues vers les marchés étrangers, les établissements de production de mangues doivent envisager de se développer en suivant la chaîne de valeur du produit : production, achat, pré-transformation, conditionnement, conservation et exportation, en veillant au respect des réglementations du marché. Parallèlement, il convient d'informer les localités, les producteurs, les coopératives, les installations de conditionnement, les entreprises de transformation et d'exportation de mangues afin de dégager les difficultés, les obstacles et les barrières techniques, soutenir les zones de production de mangues et les entreprises pour améliorer la capacité de conformité, développer les chaînes de valeur de la mangue, augmenter la valeur ajoutée et répondre aux réglementations des marchés exigeants.

Selon le Service de l'agriculture et de l'environnement de l'ancienne province de Dông Thap, afin de vendre leurs mangues à un prix élevé, les producteurs doivent réorganiser leur production en coopératives, dans le but de surmonter la baisse des prix liée à la forte concentration de la production.

Les producteurs de mangues de la province ont mis en œuvre de nombreuses solutions techniques innovantes pour réduire les coûts et augmenter la valeur de leurs produits. Parmi ces mesures figurent : la production conforme aux normes VietGAP et GlobalGAP, le respect des exigences en matière de sécurité alimentaire et le développement de l’agriculture biologique ; ainsi que l’application de nouvelles technologies pour maîtriser la floraison hors saison, améliorer l’emballage des fruits et assurer une production sûre, dans le but d’améliorer la qualité tout en réduisant les coûts.

Vo Thanh Tuân, président de l'Association de l'industrie de la mangue de Dông Thap, a déclaré que les produits à base de mangue transformés sont l'une des spécialités les plus réputées de la province.

Les habitants de Dông Thap exploitent également les propriétés de la mangue pour la transformer en une variété de plats et de boissons, tels que : mangues séchées, gâteaux à la mangue, feuilles de riz à la mangue, vin de mangue, bonbons à la mangue, glaces à la mangue, etc. Ces innovations représentent une avancée technologique significative, valorisant les ressources locales au service du développement socio-économique de la province.

Parmi ces initiatives, de nombreuses start-ups ont obtenu la certification OCOP (À chaque commune, son produit) avec une notation de 3 à 4 étoiles. Pour permettre aux mangues de la nouvelle province, de Dông Thap en particulier, et du delta du Mékong en général, de continuer à accéder officiellement à des marchés exigeants, il est essentiel que les producteurs respectent strictement les réglementations et les techniques de production garantissant la qualité des produits.

Dans cette optique, le secteur agricole accompagne activement les entreprises, les organisations et les producteurs individuels dans la création de zones de production de matières premières stables et le développement de liens durables au sein des chaînes de valeur, afin de soutenir et renforcer les exportations.

