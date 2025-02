Transformation numérique : un enjeu crucial pour les hôpitaux vietnamiens

Photo : TT/CVN

L’hôpital Huu Nghi (Amitié) de Hanoï a franchi une étape majeure dans le diagnostic et le traitement en acquérant deux systèmes d’IRM de pointe : le Magnetom Lumina 3.0T et le Magnetom Sempra 1.5T. Ces équipements, dotés d’intelligence artificielle (IA) et de logiciels avancés, offrent une imagerie 3D haute résolution, permettant des diagnostics plus précis et une meilleure prise en charge des patients.

Grâce à ces systèmes d’IRM de pointe, l’hôpital Huu Nghi est désormais en mesure de fournir des images 3D d’une précision inégalée, surpassant les appareils standards, et ouvrant la voie à des diagnostics plus fiables et à des traitements plus efficaces. Un atout majeur pour les patients, résultat d’un investissement avant-gardiste de l’établissement.

Les responsables de l’hôpital Huu Nghi ont également constaté une augmentation de la demande de diagnostics et de traitements, ce qui a entraîné une hausse du volume d’images médicales à traiter. Le besoin de détecter des conditions médicales complexes a également continué à croître.

Dossiers médicaux électroniques

Les systèmes d’imagerie avancée, tels que les IRM et les tomodensitométries (CT), qui fournissent des images à haute résolution, nécessitent la gestion de plus grands ensembles de données, ce qui met le personnel médical sous pression et l’oblige à gérer des charges de travail plus importantes.

Le développement rapide de la technologie et la demande croissante de traitement et d’analyse d’images ont accéléré le besoin d’applications d’IA dans l’imagerie médicale. Le directeur de l’hôpital, Nguyên Thê Anh, indique que son établissement a mis en place des appareils d’IRM avec des applications d’IA pour répondre aux exigences des soins de santé modernes et s’aligner avec les efforts d’innovation et de transformation numérique du pays afin de mieux servir les patients.

En tant que pionnier de la digitalisation, l’hôpital a mis en place un système de dossier médical électronique complet, permettant une gestion optimisée des données patients et une meilleure coordination avec les organismes d’assurance maladie. Cette innovation a non seulement amélioré l’efficacité des soins mais aussi renforcé la satisfaction des patients. Par exemple, le logiciel de gestion hospitalière a été entièrement intégré aux dossiers des patients externes et aux admissions, mis à jour quotidiennement dans le système d’information de l’assurance maladie.

L’hôpital a mis en œuvre une stratégie de digitalisation ambitieuse, en déployant des services de télémédecine, en optimisant la gestion des médicaments grâce à des outils numériques et en favorisant les paiements sans contact. Ces innovations ont permis d’améliorer la qualité des soins, de renforcer la sécurité des patients et de faciliter les démarches administratives.

De son côté, l’hôpital Bach Mai a lancé un système de dossiers médicaux électroniques, marquant ainsi une avancée significative dans la modernisation des processus de soins de santé, l’amélioration de la gestion des informations médicales, l’amélioration de la qualité des services, et l’affinement de l’expérience des patients. Bach Mai est le premier hôpital spécialisé à mettre officiellement en place des dossiers médicaux électroniques.

Selon son directeur, Dào Xuân Co, “la transformation numérique était une tendance inévitable et une priorité stratégique pour un développement rapide et durable. Anticipant les enjeux de la santé numérique, l’hôpital a élaboré une stratégie de transformation digitale ambitieuse, impliquant l’ensemble des acteurs”. Cette feuille de route, fruit d’une réflexion collective, vise à optimiser les processus, améliorer la qualité des soins et renforcer la satisfaction des patients.

Au début de l’année dernière, l’établissement a commencé la transition de son logiciel médical et a déployé son système de dossiers médicaux électroniques. Le 1er juillet 2024, Bach Mai a réussi à intégrer ses données au portail de la sécurité sociale du Vietnam, et plus tard dans le mois, a piloté le système de dossiers médicaux électroniques dans six unités.

Esprit d’innovation audacieuse

Photo : TT/CVN

L’audace et la vision des dirigeants, associées à l’engagement de tout le personnel, sont des facteurs clés pour faire évoluer les établissements de santé. Cette dynamique d’innovation est essentielle pour répondre aux défis actuels du secteur et offrir des soins de qualité toujours plus performants.

Le directeur de l’hôpital Huu Nghi, M. Anh, informe que l’établissement a publié de nombreuses résolutions pour guider la préparation et la mise en œuvre des appels d’offres, y compris ceux financés par le programme de redressement post-COVID-19, afin de se doter d’appareils, de médicaments, de produits chimiques et d’équipements médicaux modernes. Le processus d’acquisition de ces éléments a été strictement suivi, ce qui a permis de fournir des services de diagnostic et de traitement en temps voulu tout en minimisant les dysfonctionnements et les pénuries d’équipements.

L’hôpital investit également activement dans la réparation et la modernisation des infrastructures, précise M. Anh.

Il rénove notamment des bâtiments et avance dans son projet de “Centre de soins et de traitements de haute qualité”, soumis à l’approbation du ministère de la Construction et du ministère de la Santé.

“Le succès remporté est le fruit d’un esprit d’équipe exceptionnel, où chaque membre a apporté son enthousiasme et son expertise. Cet engagement collectif, guidé par une vision commune, a permis de transformer l’hôpital en un établissement performant et reconnu”, partage le directeur de l’hôpital.

D’après la ministre de la Santé, Dào Hông Lan, les technologies de l’information et la transformation numérique ont joué un rôle essentiel dans les changements majeurs opérés dans le secteur des soins de santé. Elle souligne que les hôpitaux qui mettent en œuvre la transformation numérique et les solutions informatiques doivent donner la priorité aux approches centrées sur le patient, en veillant à ce que les personnes qu’ils servent soient au centre des avancées.

Huong Linh/CVN