Le Vietnam réaffirme son engagement en matière de transformation numérique

L'ambassadeur Dang Hoàng Giang a réaffirmé l'engagement du Vietnam à faire de la science, de la technologie et de l'innovation un levier stratégique pour atteindre une croissance à deux chiffres, avec l'ambition de devenir un pays industrialisé et moderne d'ici 2030 et un pays à revenu élevé en 2045.

>> Le Vietnam s’engage à continuer de collaborer avec l’ONU pour relever les défis mondiaux

>> Opérations de maintien de la paix : le Vietnam et l'ONU renforcent leur coopération



>> Le secrétaire général de l'ONU adresse ses vœux de Nouvel An aux dirigeants et au peuple vietnamiens

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a rencontré mercredi 5 février à New York, Amandeep Singh Gill, secrétaire général adjoint et envoyé du secrétaire général des Nations unies pour les technologies.

Amandeep Singh Gill a rappelé sa visite à Hanoï en janvier 2024, où il a eu des échanges approfondis avec le Premier ministre Pham Minh Chinh et des experts vietnamiens dans le domaine des technologies.

Il a salué la vision et les progrès du Vietnam en matière d'innovation, de transformation numérique et d'intelligence artificielle (IA), mettant en avant le rôle des grandes entreprises technologiques du pays, telles que Viettel, FPT et VinAI. Il a souligné que les centres de recherche et d'application de l'IA du Vietnam figurent parmi les 20 meilleurs au monde (hors Chine).

Potentiel de devenir un axe de coopération clé

Le Vietnam n'est pas seulement un modèle de développement technologique, mais a également le potentiel de devenir un axe de coopération clé pour aider à améliorer les capacités d'IA des pays en développement, a-t-il ajouté.

L'ambassadeur Dang Hoàng Giang a réaffirmé l'engagement du Vietnam à faire de la science, de la technologie et de l'innovation un levier stratégique pour atteindre une croissance à deux chiffres, avec l'ambition de devenir un pays industrialisé et moderne d'ici 2030 et un pays à revenu élevé en 2045. Il a évoqué la récente résolution N°57 sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l'innovation et la transformation numérique, qui a conduit à la création d'un comité national dirigé par le secrétaire général Tô Lâm et le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam est prêt à promouvoir son rôle et à contribuer plus activement aux événements importants et aux processus de discussion de l'ONU sur la transformation numérique et la gouvernance de l'IA.

L'ambassadeur vietnamien a saisi cette occasion pour réitérer l'invitation au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de l'ONU à participer à la cérémonie de signature de la Convention de Hanoï sur la cybercriminalité, prévue en 2025.

VNA/CVN