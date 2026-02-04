Tràng Tiên, vitrine du luxe vietnamien à Hanoï

Un espace d’exposition innovant, alliant présentation physique et ventes en direct via livestream, sera inauguré le 5 février 2026 au 62, rue Tràng Tiên, quartier de Hoàn Kiêm, à Hanoï. Cette initiative est portée par le Département de la gestion et du développement du marché intérieur (ministère de l’Industrie et du Commerce), en partenariat avec TikTok Vietnam et la Société nationale des paiements du Vietnam (Napas).

Baptisé "Vitalité des produits vietnamiens", cet espace vise à devenir un lieu emblématique de valorisation des produits "made in Vietnam" de haute qualité, associant exposition, vente directe et commerce numérique. Situé au cœur d’une rue (Tràng Tiên) réputée pour ses grandes marques internationales, il offrira aux habitants et aux visiteurs nationaux et étrangers l’occasion de découvrir et d’acheter des produits vietnamiens d’excellence, comparables aux produits importés.

Les produits exposés, sélectionnés par les autorités compétentes, sont 100 % fabriqués au Vietnam, d’origine clairement identifiée et illustrent les capacités de production, d’innovation et de créativité des entreprises nationales. Les visiteurs pourront effectuer des achats sur place à certaines plages horaires, avec des paiements sans numéraire via VietQR.

L’événement sera organisé de façon périodique avec une nouvelle édition toutes les deux semaines tout au long de l’année 2026. Parallèlement, les produits seront proposés en vente lors de sessions de livestream sur le compte TikTok officiel du Département de la gestion et du développement du marché intérieur, permettant à l’ensemble des consommateurs du pays d’en profiter à des prix préférentiels.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, cet espace est destiné à s’imposer comme une destination culturelle permanente au cœur de la capitale. Il contribuera à dynamiser le marché intérieur, à resserrer les liens entre entreprises et consommateurs, et à promouvoir durablement les produits vietnamiens de qualité.

