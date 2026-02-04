Vers une identité visuelle nationale forte pour le Vietnam sur la scène internationale

Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a signé la décision N°173 du Premier ministre approuvant la Stratégie de communication et de promotion de l’image du Vietnam à l’étranger pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045.

>> Influenceurs étrangers : des passeurs culturels pour le Vietnam

>> Tourisme médical : un moteur stratégique pour la croissance et l’image du Vietnam

>> Promouvoir l’image du Vietnam au Festival culturel international 2026 en Grèce

Photo : VNA/CVN

La Stratégie vise à promouvoir de manière proactive, globale, cohérente et efficace l’image du Vietnam à l’étranger, contribuant ainsi à renforcer la connaissance, la sympathie et la confiance de la communauté internationale à l’égard du pays, de son peuple, de sa culture et de ses réalisations en matière de développement, tout en affirmant la position, la crédibilité, l’identité et la compétitivité nationale du Vietnam dans la région et dans le monde.

Elle contribue également à limiter l’impact des informations préjudiciables à l’image du Vietnam, à créer un environnement favorable au développement de la coopération internationale, à l’attraction des investissements, à la promotion du tourisme, au développement socio-économique, au renforcement de la défense et de la sécurité nationales, ainsi qu’à la réalisation d’une intégration internationale profonde et durable.

La Stratégie fixe pour objectif, à l’horizon 2045, de faire du Vietnam l’un des pays asiatiques disposant d’une marque et d’une image nationales fortes, en se hissant parmi les trois premiers de l’ASEAN et les trente premiers au monde selon l’Indice de puissance douce nationale (Soft Power Index).

L’image du Vietnam est appelée à être clairement reconnue comme celle d’un pays développé, humaniste, créatif, responsable et digne de confiance, symbole de paix, de stabilité, d’unité nationale et de coopération pour le développement aux niveaux régional et mondial.

Un élément majeur et novateur de la Stratégie réside, pour la première fois, dans l’exigence de définir des contenus et des messages de communication structurés. Il s’agit notamment d’identifier les piliers fondamentaux façonnant l’image du Vietnam et de valoriser les ''histoires du Vietnam'' – récits, figures, événements, initiatives et produits emblématiques dans divers domaines – afin de diffuser l’image du pays et de construire une identité visuelle nationale cohérente.

Parallèlement, la Stratégie prévoit la mise en place d’un écosystème numérique de communication global, avec une application renforcée des technologies numériques, de l’intelligence artificielle et des mégadonnées dans la production et la diffusion des contenus.

La Stratégie souligne également que l’investissement dans le développement des ressources humaines et des capacités nationales en matière de communication constitue un facteur clé, en vue de bâtir une équipe de communicants compétents en communication internationale, numérique et multilingue, capable de répondre aux exigences croissantes de la promotion de l’image du Vietnam à l’étranger dans la nouvelle phase.

VNA/CVN