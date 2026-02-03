Près de 200.000 apprenants en formation professionnelle à Hô Chi Minh-Ville

En 2025, le système d’enseignement professionnel de Hô Chi Minh-Ville a accueilli près de 200.000 apprenants, confirmant son rôle de pilier dans la formation des ressources humaines de la métropole. À lui seul, le recrutement du premier semestre de l’année scolaire 2025-2026 a attiré plus de 109.000 nouveaux inscrits.

Selon le rapport du Service municipal de l’éducation et de la formation sur la mise en œuvre des missions de l’enseignement professionnel, la ville comptait, à la fin de l’année 2025, 478 établissements et unités proposant des activités de formation professionnelle. Ce réseau comprend des collèges professionnels, des établissements de niveau intermédiaire, des centres d’enseignement professionnel et d’éducation permanente, des centres de formation professionnelle, ainsi que de nombreuses autres structures partenaires.

Grâce à cette organisation étendue, Hô Chi Minh-Ville figure aujourd’hui parmi les localités disposant du plus grand système d’enseignement professionnel du pays, tant par le nombre d’établissements que par l’ampleur de la population d’apprenants.

Le niveau collège professionnel largement plébiscité

L’effectif total des apprenants en formation professionnelle en 2025 s’est élevé à 198.507 personnes. Le niveau collège professionnel représente la part la plus importante, avec plus de 96.500 apprenants, soit près de la moitié du total. Le niveau intermédiaire regroupe près de 49.600 apprenants, tandis que la formation élémentaire et la formation continue comptent ensemble plus de 52.000 personnes.

Pour le seul recrutement du premier semestre de l’année scolaire 2025-2026, arrêté au 31 décembre 2025, les établissements d’enseignement professionnel de la ville ont recruté 109.583 nouveaux apprenants. Parmi eux, on dénombre 31.885 femmes, représentant 29,1%, et 2.146 apprenants issus de minorités ethniques, soit 1,96% du total.

Par niveau de formation, le collège professionnel arrive en tête avec 46.908 apprenants (42,81%), suivi du niveau intermédiaire avec 22.001 inscrits (20,08%). La formation élémentaire a attiré 27.597 apprenants (25,18%), tandis que la formation continue en a accueilli 13.077 (11,93%).

Il convient de souligner que les filières de sciences fondamentales, de techniques et de technologies ont séduit 62.069 apprenants, représentant 56,64% de l’ensemble des recrutements du premier semestre.

Résultats significatifs en matière de diplomation

À la fin de l’année 2025, 85.201 apprenants ont obtenu un diplôme ou une certification dans les différents niveaux de l’enseignement professionnel. Le niveau collège professionnel compte 33.396 diplômés, le niveau intermédiaire 16.874, la formation élémentaire 24.460 et la formation continue 10.471 diplômés.

Les filières de sciences fondamentales, de techniques et de technologies concentrent à elles seules 47.895 diplômés, soit 56,21% de l’ensemble des diplômés, illustrant l’orientation croissante de la formation vers les secteurs techniques et industriels.

En matière d’accréditation, 34 établissements d’enseignement professionnel avaient atteint, à la fin de 2025, les normes de qualité requises, et plus de 100 programmes de formation avaient été reconnus conformes aux standards nationaux. Certains programmes se sont même rapprochés de normes internationales, telles que celles de l’ABET ou de certifications professionnelles étrangères.

Toutefois, le rapport met également en lumière plusieurs limites et défis. Malgré son ampleur, le système demeure dispersé, avec une grande diversité de types d’établissements et des conditions de formation inégales, ce qui complique la gestion et la normalisation de la qualité. Par ailleurs, la proportion d’établissements et de programmes accrédités reste encore faible par rapport à la taille globale du système.

La mise en œuvre de l’accréditation se heurte notamment à des difficultés liées aux ressources humaines, au financement et aux procédures. Si les partenariats avec les entreprises ont été renforcés, les indicateurs clés d’efficacité tels que le taux d’insertion professionnelle dans la spécialité, le niveau de revenu après diplomation ou le degré de satisfaction des employeurs ne sont pas encore pleinement collectés ni rendus publics.

Selon le Service de l’éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville, les objectifs pour l’année 2026 porteront sur la stabilisation et l’amélioration de la qualité du recrutement, ainsi que sur le développement accru des filières techniques et technologiques, en adéquation avec les besoins du marché du travail.

Parallèlement, les établissements d’enseignement professionnel seront appelés à accélérer l’accréditation des établissements et des programmes, à renforcer les partenariats concrets avec les entreprises et à promouvoir la transformation numérique dans la gestion et l’enseignement professionnels.

Texte et photos : Quang Châu/CVN