De la Résolution 57 à l’ambition de bâtir des entreprises technologiques à l’échelle régionale

La Résolution 57 du Bureau politique, axée sur les sciences, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, représente un tournant pour les entreprises technologiques. Cependant, pour réussir à l’échelle régionale, il faut surmonter les obstacles institutionnels et offrir un réel espace de développement pour les entreprises.

>> La Résolution n° 57 affirme son rôle de premier plan à l’ère numérique

>> Résolution 57 : la tech vietnamienne en pleine accélération

Photo : Pham Hùng/CVN

Dans le contexte de la quatrième révolution industrielle, les sciences et technologies deviennent de plus en plus le socle central de la compétitivité nationale. Au Vietnam, le nombre d’entreprises appliquant des technologies avancées a fortement augmenté ces dernières années, notamment dans les domaines des technologies de l’information, de la transformation numérique et des semi-conducteurs. Néanmoins, ce rythme de développement ne reflète pas encore pleinement le potentiel du secteur des entreprises scientifiques et technologiques.

Selon le Docteur Nguyên Quân, président de l’Association vietnamienne de l’automatisation, le pays ne compte actuellement qu’environ 1.000 entreprises officiellement certifiées comme entreprises scientifiques et technologiques - un chiffre encore modeste au regard de la taille de l’économie et des exigences en matière d’innovation. Cette réalité montre que les obstacles liés aux politiques publiques et aux mécanismes de mise en œuvre continuent de freiner le développement des entreprises.

L’une des causes majeures réside dans le fait que les entreprises ne perçoivent pas clairement les bénéfices des politiques incitatives existantes. Bien que des mécanismes de soutien en matière fiscale, foncière et de crédit aient été mis en place, leur accès reste difficile dans la pratique en raison de procédures complexes et de directives insuffisamment précises, ce qui accroît les coûts de conformité et réduit la motivation des entreprises à y adhérer.

Le manque de cohérence du cadre juridique

Photo : CTV/CVN

Il convient de souligner que de nombreux blocages ne proviennent pas directement de la Loi sur les sciences et technologies, mais du manque de cohérence de l’ensemble du cadre juridique. Alors que la législation sectorielle a évolué dans le sens d’un encouragement accru à la recherche et à l’innovation au sein des entreprises, certaines dispositions d’autres lois connexes restent marquées par une logique de gestion dépassée. Cette situation entrave la transformation des résultats de la recherche scientifique en produits et services commercialisables.

Dans ce contexte, la Résolution 57 se distingue par l’accent mis sur l’esprit d’action et de mise en œuvre. La création du Comité central de pilotage pour le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale témoigne d’une forte volonté politique de lever les "goulets d’étranglement" existants. Toutefois, le principal défi demeure la traduction concrète de cette résolution en réformes substantielles du système juridique et des mécanismes de fonctionnement.

Au-delà de l’augmentation du nombre d’entreprises, la Résolution 57 vise à bâtir une force d’entreprises scientifiques et technologiques capable de s’insérer plus profondément dans les chaînes de valeur régionales et internationales. À cet égard, la Résolution 68 sur le développement du secteur privé constitue un pilier complémentaire essentiel. Lorsque les orientations novatrices de ces deux résolutions seront institutionnalisées de manière cohérente, les entreprises technologiques bénéficieront de conditions plus favorables pour élargir leur envergure et renforcer leur compétitivité.

Hanoï : marge de manœuvre politique et défi des ressources

Photo : Lê Viêt/CVN

Dans ce panorama, Hanoï apparaît comme une localité disposant d’atouts majeurs. La capitale occupe la première place nationale en nombre d’entreprises scientifiques et technologiques et concentre un vaste réseau d’instituts de recherche, d’universités et de chercheurs. La Loi révisée sur la capitale, ainsi que les résolutions spécifiques du Conseil populaire municipal relatives aux sciences et technologies, sont appelées à élargir l’espace politique au bénéfice des entreprises.

Cependant, le principal défi pour les entreprises scientifiques et technologiques - en particulier les petites, très petites entreprises et les start-up - demeure l’accès aux ressources financières. Leurs actifs essentiels sont principalement des actifs immatériels, notamment la propriété intellectuelle, tandis que leur capacité d’accès au financement reste limitée. La mise en place et le fonctionnement efficace de fonds de capital-risque et de fonds de développement des sciences et technologies, dotés de mécanismes adaptés, sont considérés comme des conditions clés pour permettre aux entreprises de franchir un cap décisif.

Selon le Docteur Nguyên Quân, si la capitale Hanoï parvient à tirer pleinement parti de ses mécanismes spécifiques tout en identifiant clairement des technologies stratégiques et des produits phares, les entreprises technologiques de la capitale auront de réelles opportunités de s’intégrer plus profondément dans les chaînes de valeur de la région de l’ASEAN.

Lorsque les obstacles liés aux institutions, au financement et à l’orientation du développement seront levés, la Résolution 57 ne constituera pas seulement un puissant levier pour le développement national des sciences et technologies, mais ouvrira également la voie à l’affirmation progressive des entreprises technologiques vietnamiennes sur la scène régionale, contribuant ainsi à l’objectif de développement du pays fondé sur la connaissance et l’innovation.

Mai Quynh/CVN