Un homme poursuivi pour terrorisme et mouvement insurrectionnel

Un technicien de réparation électronique âgé de 63 ans et domicilié dans la province de Tây Ninh (Sud) et ses complices ont été poursuivis mardi 3 février pour leur rôle présumé dans une affaire de terrorisme survenue à Hô Chi Minh-Ville et dans certaines autres provinces et villes.

Photo : CTV/CVN

L’acte d’accusation N°3689/CT-VKSTC-V1 est émis par le Parquet populaire suprême (Département 1) contre Hà Xuân Nghiêm et ses complices pour leur rôle présumé dans l’affaire de terrorisme en vue de s’opposer au pouvoir populaire et mouvement insurrectionnel, en vertu des articles 113, 109 du Code pénal de 2015 (amendé et complété en 2025).

Hà Xuân Nghiêm est actuellement recherché par l’Agence d’enquête de la police de Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN