L’ambassade du Vietnam facilite le rapatriement du corps d’un marin vietnamien décédé en Égypte

L’ambassade du Vietnam en Égypte a annoncé lundi 2 février le décès d’un marin vietnamien suite à un accident du travail survenu au port d’Alexandrie.

Photo: CTV/CVN

L’ambassade met tout en œuvre pour finaliser les procédures requises, conformément à la réglementation, afin de rapatrier le corps de la victime dans les plus brefs délais.

L’ambassade a identifié la victime comme étant T.V.H., né en 1975 et originaire de Hai Phong (Nord). Il travaillait comme mécanicien pour la société Phuong Dong Viet Transport and Logistics Joint Stock Company (PVT Logistics). Il avait été affecté par l’armateur au navire PVT Coral (numéro OMI 9558696) depuis le 24 septembre de l’année précédente.

Le 31 janvier, le PVT Coral a accosté au port d’Alexandrie pour décharger sa cargaison. Le 1er février, vers 20h00 heure locale, alors qu’il effectuait des travaux de maintenance et de réparation technique, T.V.H. a été victime d’un accident du travail mortel.

L’ambassade du Vietnam a collaboré étroitement avec les autorités égyptiennes compétentes afin d’accomplir toutes les formalités nécessaires et de permettre le rapatriement de la dépouille de la victime au Vietnam dans les meilleurs délais.

VNA/CVN