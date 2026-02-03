Les objectifs stratégiques du Vietnam pour 2026-2045 au menu d’un séminaire au Canada

La Société d’amitié Canada - Vietnam (SACV) a organisé un séminaire hybride afin de discuter des principaux résultats du XIV e Congrès national du Parti et de souligner les récents progrès du Vietnam en matière de développement, ainsi que ses objectifs stratégiques pour 2026-2030 et sa vision à long terme pour 2045.

>> Le Vietnam accélère sa transformation numérique grâce à la Résolution N°57

>> Trois programmes cibles nationaux ont atteint voire dépassé leurs objectifs

>> Les objectifs en matière de science, de technologie et d’innovation sont "atteignables"

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre des activités célébrant le 96e anniversaire de la fondation du Parti communiste vietnamien (PCV) (3 février 1930 - 2026) et le succès du XIVe Congrès national du Parti, l’événement a réuni de nombreux universitaires canadiens et des représentants de la communauté vietnamienne du Canada.

Les présentations lors de cet événement ont reflété l’esprit et les messages clés du XIVe Congrès national du Parti, décrit comme une étape cruciale marquant le début d’une nouvelle phase de développement dans un contexte de changements mondiaux et régionaux.

Lors du séminaire, Pham Cao Phong, ancien ambassadeur du Vietnam au Canada et vice-président de la CVFS, a souligné l’importance du Congrès, affirmant qu’il témoigne de la vision stratégique et de la forte détermination politique du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens pour faire entrer le pays dans une nouvelle ère de développement.

Il a noté que le XIVe Congrès national du Parti a clairement défini les priorités urgentes et stratégiques ainsi que les actions novatrices pour la période à venir, notamment l’appel à un changement fondamental de mentalité en matière de développement : passer d’une croissance extensive à un développement en profondeur et durable, fondé sur la science et la technologie, l’innovation et des ressources humaines hautement qualifiées.

Les délégués ont également précisé les orientations en faveur de la construction d’une économie centrée sur l’humain, dans laquelle le peuple est à la fois le moteur et le bénéficiaire ultime du développement, tout en soulignant le rôle de la solidarité nationale dans la réalisation des objectifs du Congrès.

Selon Philip Fernandez, du Parti communiste du Canada (marxiste-léniniste), le XIVe Congrès national a constitué un événement majeur et historique, non seulement pour la vie socio-politique du Vietnam, mais aussi pour les communautés vietnamiennes de l’étranger. Il a en effet affirmé un consensus général : le pays réunit les conditions nécessaires et dispose d’un plan d’action clair pour réaliser des progrès significatifs et devenir une nation développée, prospère et heureuse d’ici 2045, année du centenaire de sa fondation.

M. Fernandez a souligné que le XIVe Congrès national se distingue des précédents par la participation exceptionnellement large de toutes les couches de la société, y compris les Vietnamiens d’outre-mer, aux discussions et aux interventions. Ce constat réaffirme le principe selon lequel le peuple façonne l’histoire, tandis que le Parti guide, organise et inspire les aspirations de développement de la nation.

Les participants ont salué les réalisations remarquables du Vietnam durant le 13e Congrès national, y voyant un socle solide pour la prochaine période de développement du pays. S’appuyant sur les évaluations du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ils ont souligné les progrès significatifs accomplis en matière de développement humain, de réduction de la pauvreté multidimensionnelle et de poursuite des objectifs de développement durable.

Steve Rutchinski, membre du Conseil exécutif du CVFS, a mis en lumière le principe de "ne laisser personne de côté" comme pilier fondamental de la stratégie de développement du Vietnam. Il a précisé que ce principe se traduit par des programmes durables de réduction de la pauvreté et par un soutien aux groupes vulnérables et aux communautés ethniques des zones défavorisées. Il a ajouté que ces réalisations illustrent l’orientation du développement axée sur les personnes, réaffirmée par le XIVe Congrès national du Parti.

L’éducation et la transformation numérique ont été présentées lors du séminaire comme des fondements stratégiques de la percée du Vietnam, notamment à travers des initiatives visant à renforcer la culture numérique, à développer des ressources humaines hautement qualifiées dans le domaine des technologies et à adapter la formation professionnelle aux exigences du marché du travail moderne.

Commentant les objectifs fixés par le XIVe Congrès national du Parti pour la période 2026-2030 et la vision à l’horizon 2045, M. Fernandez les a qualifiés d’ambitieux et s’est dit convaincu que, grâce à sa tradition de résilience, à son unité nationale et au leadership du Parti communiste vietnamien (PCV), le Vietnam atteindra ces objectifs, à l’instar de ses succès historiques passés.

Le Service de la formation et des échanges culturels du Vietnam (CVFS) a annoncé qu’il poursuivra l’organisation de dialogues, de séminaires et d’échanges universitaires tout au long de l’année 2026 afin d’améliorer la compréhension du Vietnam au Canada et de promouvoir l’amitié, la coopération et les échanges entre les peuples des deux pays.

VNA/CVN