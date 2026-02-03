Trois personnes poursuivies pour trafic de 8,4 milliards de comptes de messagerie

La police de la province de Tuyên Quang (Nord), a annoncé lundi 2 février la mise en examen d’un groupe de suspects impliqués dans le trafic illégal de plus de 8,4 milliards de comptes de messagerie.

Récemment, la Division de la police criminelle du Département de la sécurité publique de la province de Tuyên Quang a démantelé un réseau organisé qui exploitait le cyberespace pour infiltrer illégalement des comptes de messagerie à des fins illicites. Les suspects auraient contacté des complices étrangers via Telegram pour acheter et vendre des informations de messagerie divulguées, notamment des identifiants et des mots de passe obtenus par des cyberattaques.

Ils ont ensuite utilisé un logiciel spécialisé capable de pirater automatiquement ces comptes de messagerie pour collecter et analyser des données, lesquelles ont été revendues en ligne à des tiers à des fins lucratives illégales.

Suite aux résultats de l’enquête, les enquêteurs ont décidé d’engager des poursuites pénales contre trois suspects : L.V.D. (né en 2002, résidant dans la province de Thanh Hoa), D.D.D. (né en 2001, résidant dans la province de Gia Lai) et N.T.T. (né en 2000, résidant à Hanoï). Les suspects sont accusés d’"accès illégal au réseau informatique, au réseau de télécommunications ou aux appareils électroniques d’autrui", en vertu de l’article 289 du Code pénal.

Les enquêteurs ont découvert qu’entre 2024 et 2025, le groupe a commercialisé et échangé plus de 8,4 milliards de comptes de messagerie d’utilisateurs du monde entier, accédant et collectant illégalement des informations en vue de leur revente, et engrangeant ainsi des centaines de millions de dongs.

L’enquête s’élargit et la police poursuit ses efforts pour identifier et appréhender d’autres suspects liés à cette affaire, conformément à la loi.

