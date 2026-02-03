Lancement de l’écosystème STEM national

La création de l'écosystème STEM au Centre national d’innovation du Vietnam (NIC Hoà Lac), à Hanoï, constitue non seulement un espace d'apprentissage et d'expérimentation, mais aussi un modèle de référence, contribuant à l'innovation des méthodes d'enseignement selon le programme éducatif STEM.

Le 31 janvier, au Centre national d'innovation du Vietnam (NIC) du Parc de haute technologie de Hoà Lac, s'est déroulée la cérémonie d'inauguration de l'écosystème STEM (acronyme de Science, Technology, Engineering, and Mathematics, anglicisme désignant quatre disciplines : science, technologie, ingénierie et mathématiques) honorant les équipes ayant obtenu d'excellents résultats aux compétitions internationales d’éducation STEM et de robotique Robotics 2025.

NIC Hoà Lac en pionnier

Vu Quôc Huy, directeur du Centre national d'innovation du Vietnam (NIC), a déclaré que la mise en place de l'écosystème STEM au NIC Hoà Lac représente non seulement un espace d'apprentissage et d'expérimentation, mais aussi un modèle de référence précieux, contribuant à l'innovation des méthodes d'enseignement et d'apprentissage des STEM. L'articulation des activités de formation, d'apprentissage par l'expérience, de compétition, de recherche et d'innovation est le fruit d'une étroite collaboration entre État, établissements scolaires et entreprises, illustrant clairement l'esprit de partenariat et de responsabilité partagée dans le développement de l'éducation STEM.

Le monde entre dans une nouvelle phase de développement où la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique deviennent des moteurs essentiels de croissance. Dans ce contexte, l'éducation STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) n'est plus une option, mais une nécessité stratégique pour chaque pays.

De nombreux pays ont fait des STEM un pilier de leur système éducatif, investissant massivement dans des programmes intégrés, l'apprentissage par l'expérience, la recherche scientifique et l'innovation dès le secondaire. L'objectif est de doter la jeune génération de pensée scientifique, de créativité, de compétences en résolution de problèmes et de capacité à s'adapter aux défis mondiaux futurs.

Au Vietnam, le Parti et l'État ont promulgué de nombreuses politiques et directives importantes pour promouvoir l'enseignement des STEM et développer des ressources humaines de haute qualité. La Résolution N°71 relative aux avancées majeures en matière d'éducation et de formation, la résolution gouvernementale N°281, ainsi que d'autres programmes et projets liés à la science, à la technologie, à l'innovation et à la transformation numérique nationale témoignent d'un engagement fort en faveur de la construction d'un système éducatif moderne et pratique, étroitement lié aux besoins de développement du pays.

L'écosystème STEM du NIC Hoà Lac comprend une salle de classe de référence et un espace d'expérimentation dédié aux STEM et conçu pour être ouvert et flexible, intégrant tous les domaines fonctionnels tels que l'apprentissage, la pratique, la création et l'expérimentation technologique grâce à un système d'équipements modernes comprenant des ordinateurs, des robots éducatifs, des imprimantes 3D et du matériel de création pour soutenir l'éducation STEM.

S'appuyant sur cette infrastructure, le NIC collaborera avec des organismes et des entreprises pour mettre en œuvre des programmes de formation destinés aux enseignants et aux élèves, transférer des ressources et des programmes d'apprentissage STEM, organiser des activités et des événements expérientiels et les gérer régulièrement, formant ainsi un écosystème STEM complet.

En tant que responsable d’une des organisations participant à la construction de l'écosystème STEM au NIC Hoà Lac, Ngô Thi Thùy Duong, PDG et fondatrice de OneSpace, a déclaré : "Investir dans l'éducation des STEM n'est pas seulement une responsabilité sociale, mais aussi une préparation à long terme des ressources humaines dont nous, les entreprises et l'économie, aurons besoin à l'avenir. Lorsque les entreprises s'associent au gouvernement et aux écoles, les STEM deviennent un écosystème vivant, étroitement lié aux besoins pratiques et aux exigences de développement du pays".

Moteur de l’innovation éducative

Lê Ngoc Tuân, fondateur de l'Organisation éducative Maker Viêt, espère également que l'écosystème STEM du NIC Hoà Lac contribuera à connecter les communautés STEM à travers le pays. "Chez Maker, les jeunes souhaitent que ce programme propage l'esprit d'innovation et de créativité de la communauté Maker dans l’ensemble du pays", a-t-il dit.

Lors de cet événement, le Centre national d'innovation (NIC) a honoré les équipes et les entraîneurs ayant obtenu d'excellents résultats aux compétitions et tournois internationaux de STEM et de robotique en 2025. Le NIC a également lancé plusieurs compétitions et tournois internationaux de STEM et de robotique qu'il parrainera ou co-organisera en 2026, tels que Enjoy AI Vietnam et Open Asia Enjoy AI 2026 ; First Global Challenge Vietnam 2026 ; le Championnat national de STEM, d'IA et de robotique (VSAR) pour l'année scolaire 2025-2026 ; et le concours international d'innovation Act In Space.

"Cet événement revêt une importance particulière. Il permet non seulement de reconnaître les efforts et les brillantes réussites des élèves, des enseignants, des experts et des entraîneurs, mais aussi de témoigner de la vision et de la détermination du Vietnam à former des ressources humaines de haut niveau en sciences et technologies dès le primaire et le secondaire, répondant ainsi aux exigences d’un développement rapide et durable du pays dans cette nouvelle ère", a affirmé Vu Quôc Huy,

L’événement était organisé par le Centre national d'innovation du Vietnam (NIC), le ministère des Finances en collaboration avec des partenaires tels que Eurl OneSpace, la compagnie par actions de commerce et de fabrication Maker Viêt, l'Alliance pour la promotion de l'éducation STEM (SEPA), l’Académie de la technologie Kidstem, la compagnie par actions de l’éducation KIDSCODE, celle de la technologie Du Hung et la compagnie par actions Tiên Phong (relevant du journal Tiên Phong). Il vise à reconnaître et à saluer les efforts remarquables et les performances exceptionnelles des équipes et des individus ayant obtenu d’excellents résultats lors de compétitions internationales, confirmant ainsi le rôle pionnier de l’enseignement des STEM dans le développement des sciences, des technologies et de l’innovation.

L'événement a inauguré et mis en service la salle de classe STEM et l'espace d'expérimentation STEM. Cet espace de formation et d'expérimentation contribue à façonner des méthodes d'enseignement et d'apprentissage STEM créatives et sert également de lieu de visite, d'expérimentation et de présentation des principales compétitions de robotique STEM parrainées ou co-organisées par le NIC aux personnes et organisations intéressées par les activités STEM au Vietnam.

