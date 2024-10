Une exposition pour célébrer la libération de la capitale

Photo : Thuy Hà/CVN

Cet événement est organisé par le Centre d’archives national No3 en collaboration avec le Département de gestion des documents et des archives de l'État, ainsi que le Service de la culture et des sports de Hanoï.

Près de 200 images et documents d'archives originaux liés au moment historique de la libération de la capitale, il y a 70 ans, sont exposés au public. Ces documents présentent les moments historiques héroïques depuis la signature de l'Accord de Genève en juillet 1954, mettant fin à la guerre d'Indochine.

Après la signature de l’Accord de Genève, le gouvernement de résistance a tenu plusieurs réunions en août et septembre 1954 pour discuter de la mise en œuvre de l’accord, y compris la prise de contrôle de la capitale.

Photo : TL/CVN

Le 12 septembre, le Conseil gouvernemental décide d’organiser la prise de contrôle de Hanoï, en créant un Comité administratif et un Comité militaire et politique municipal.

Le matin du 10 octobre, des unités militaires du Comité militaire de la ville et de la division 308 de l’armée, commandée par le général de division Vuong Thua Vu, ont mené une marche pour libérer la capitale.

De nombreux documents et images liés à la prise de pouvoir ont été publiés à cette occasion, notamment un document sur l'accueil des troupes vietnamiennes et des responsables du gouvernement de résistance le 10 octobre 1954 ; des photos de soldats français se retirant de divers endroits de la capitale ; les troupes vietnamiennes prenant le contrôle du mât du drapeau ; et la cérémonie de lever du drapeau l'après-midi du 10 octobre.

Photo : Archives/CVN

Selon Nguyên Thi Nga, directrice adjointe du Département des archives et des documents d'État, l'exposition est également très significative, reflétant la responsabilité et le rôle des agences d'archives dans la diffusion et la promotion de la valeur des documents d'archives. "Cette initiative vise à faciliter l'accès général du public à des sources historiques importantes, authentiques et fiables concernant un événement significatif de l'histoire de la capitale".

"Grâce à ces archives et images sur la prise de contrôle de Hanoï, je peux revivre la journée historique d’il y a 70 ans, lorsque les Hanoïens ont pris leur destin en main et sont entrés dans une nouvelle période, celle de la construction socialiste", a partagé Vu Van Minh, un retraité domicilié dans l’arrondissement de Hoàng Mai.

"À travers l’exposition, on peut voir la résilience et l’esprit indomptable du peuple vietnamien et de son armée pendant la guerre de résistance contre le colonialisme français", a-t-il ajouté.

"Les images ici m'ont permis de mieux comprendre l'histoire de la capitale. Ces documents sont diffusés largement, de façon à sensibiliser notre jeune génération au patriotisme et à l’histoire glorieuse de la nation", a confié Nguyên Hoàng Nam, étudiant en 3e année à l’Université de Hanoï.

L'exposition se poursuit jusqu'à fin octobre.

Quelques photos de l'exposition :

Thuy Hà/CVN